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Опубликовано 18 июля 2022, 12:46

МВД ЛНР: Освободительные бои за Соледар начнутся в ближайшие три-четыре дня

Союзные войска начнут бои за освобождение города Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится под контролем ВСУ, в ближайшие три-четыре дня. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"В Соледаре ситуация пятьдесят на пятьдесят, поэтому в ближайшее три-четыре дня начнётся его полное освобождение", — сказал он.

Басурин: Территории Донбасса будут освобождены в полном объёме в 2022 году
Басурин: Территории Донбасса будут освобождены в полном объёме в 2022 году

Ранее Лайф рассказывал, что, как сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, войска взяли Авдеевку в полукольцо. Бойцы союзных войск полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую город с Константиновкой.

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ТАСС / Владимир Гердо

Григорий Воронцов
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