МВД ЛНР: Освободительные бои за Соледар начнутся в ближайшие три-четыре дня

Союзные войска начнут бои за освобождение города Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится под контролем ВСУ, в ближайшие три-четыре дня. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"В Соледаре ситуация пятьдесят на пятьдесят, поэтому в ближайшее три-четыре дня начнётся его полное освобождение", — сказал он.