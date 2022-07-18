МВД ЛНР: Освободительные бои за Соледар начнутся в ближайшие три-четыре дня
Союзные войска начнут бои за освобождение города Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится под контролем ВСУ, в ближайшие три-четыре дня. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.
"В Соледаре ситуация пятьдесят на пятьдесят, поэтому в ближайшее три-четыре дня начнётся его полное освобождение", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что, как сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, войска взяли Авдеевку в полукольцо. Бойцы союзных войск полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую город с Константиновкой.
ТАСС / Владимир Гердо