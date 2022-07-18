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Регион
Опубликовано 18 июля 2022, 10:34

Басурин: Территории Донбасса будут освобождены в полном объёме в 2022 году

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обозначил сроки полного освобождения Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы не будем говорить даты, но освобождение территорий Донбасса будет закончено в этом году в полном объёме", — отметил Басурин.

Он добавил, что сейчас противник не знает, где будет нанесён основной удар, из-за чего подразделения ВСУ растянуты вдоль всей линии фронта, чем союзные войска успешно пользуются и продвигаются. По словам Басурина, "галстук" вокруг Авдеевки сжимается, а украинским бойцам остаётся либо отступать, либо сдаться.

Союзные войска освободили два населённых пункта в ДНР
Союзные войска освободили два населённых пункта в ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо. По словам Басурина, бойцы союзных войск полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую город с Константиновкой.

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ТАСС / Владимир Гердо

Ольга Пасынкова
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