Басурин: Территории Донбасса будут освобождены в полном объёме в 2022 году
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обозначил сроки полного освобождения Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы не будем говорить даты, но освобождение территорий Донбасса будет закончено в этом году в полном объёме", — отметил Басурин.
Он добавил, что сейчас противник не знает, где будет нанесён основной удар, из-за чего подразделения ВСУ растянуты вдоль всей линии фронта, чем союзные войска успешно пользуются и продвигаются. По словам Басурина, "галстук" вокруг Авдеевки сжимается, а украинским бойцам остаётся либо отступать, либо сдаться.
Ранее Лайф рассказывал, что силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо. По словам Басурина, бойцы союзных войск полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую город с Константиновкой.
ТАСС / Владимир Гердо