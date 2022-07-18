Войска РФ уничтожили два украинских вертолёта Ми-8 на аэродроме ВСУ в ДНР

Российская артиллерия уничтожила два украинских вертолёта Ми-8 в результате ударов по полевому аэродрому ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолёта Ми-8", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, ещё два винтокрылых судна получили значительные повреждения.