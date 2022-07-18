Войска РФ уничтожили два украинских вертолёта Ми-8 на аэродроме ВСУ в ДНР
МО: Артиллерия РФ уничтожила два вертолёта Ми-8 ВСУ ударом по аэродрому в ДНР
Российская артиллерия уничтожила два украинских вертолёта Ми-8 в результате ударов по полевому аэродрому ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолёта Ми-8", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, ещё два винтокрылых судна получили значительные повреждения.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу KRAB. При этом сообщается, что экипаж гаубицы не пострадал.
Wikipedia / Ministry of Defense of Ukraine