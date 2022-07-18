ВС РФ уничтожили более 10 украинских РСЗО "Град" на месте разгрузки эшелонов

Российские военные нанесли удар по месту разгрузки эшелонов в ДНР с военной техникой ВСУ, в результате чего уничтожено более десяти украинских РСЗО "Град". Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более десяти украинских установок реактивных систем залпового огня "Град", — сказал он.

Конашенков добавил, что в результате атаки также уничтожено восемь единиц бронетанковой украинской техники.