Почему ВСУ оказались бессильны, когда Армия России вошла в Северск Практически взят Северск — логический подступ к Славянску, который, в свою очередь, уже зажат ВС РФ и союзниками. Прогнозы Киева о последней военной удаче России в Лисичанске не оправдались. 49167 49167 Фото © ТАСС / Михаил Почуев

15 июля подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ отдало приказ подразделениям оставить Северск .

— Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами, — заявил Марочко.

По некоторым данным, из-под Северска уже отведено около 500 бойцов ВСУ, которые могут занять оборону в Соледаре и Артёмовске. Часть беглецов, по словам министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва, направляется к населённым пунктам под Славянском и Краматорском. Часть боевиков уже уничтожена. Те, кто остался в городе, непрофессионалы, насильно мобилизованные украинским командованием. А ведь изначально там была сосредоточена серьёзная группировка.

Фото © Laurent van der Stockt for Le Monde / Getty Images

— Изначально нам было известно о 5–7 тыс. украинских бойцов, которые располагались в Северске, — сообщает посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, Северск практически взят, даже если учитывать несколько вариантов развития событий.

— Речь идёт о ближайших днях. Понятно совершенно. Единственное замечание — если ВСУ демонстративно отступают, я бы не назвал это скрытным отступлением, они могут готовить ловушку. Но в любом случае это недолго будет продолжаться. Де-факто ВСУ уже не способны удерживать города. Потеряли достаточно большое количество населённых пунктов (по данным на 14 июля, освобождён 251 населённый пункт в ДНР. — Прим. Лайфа). Потенциал противника серьёзно подорван. А города, которые они сочли не очень важными, они уже вынуждены оставлять, — пояснил Сивков.

Северск расположен почти в 30 километрах к западу от Лисичанска, и к нему стягивались силы, выбитые оттуда. Какую же роль украинское командование отводило Северску?

— Понятное дело, что удержать там наши вооружённые силы было одной из задач, поставленной перед бойцами ВСУ, с которой они явно не справляются, — отметил военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По его словам, для отступающих к Соледару сил ВСУ сложившаяся обстановка не даёт поводов для оптимизма.

Соледар на карте Украины: потери ВСУ в живой силе на сегодня

Соледар. Фото © Rick Mave / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Вечером 14 июля стало известно, что силы НМ ЛНР заняли Стряповку и Новую Каменку, а противник понёс значительные потери в живой силе и технике .️ Идёт штурм Яковлевки, открывающей дорогу на Соледар. Основную силу противника там составляет территориальная оборона, которая несёт значительные потери и не может полноценно дать отпор.

— Общая статистика говорит, что опытные там выбывают, а новые не появляются. У нас же наблюдается совершенно иная картина, когда опытных от операции к операции становится всё больше и больше. Та сторона несёт гораздо большие потери — в несколько раз. И дезертирство есть, и сдача в плен, а соотношение потерь на некоторых участках линии боевого соприкосновения составляет 1:35 или 1:40, — рассказал Алексей Леонков.

Он подчеркнул, что ВСУ пока пытаются закрепиться под Соледаром, но долго они там не продержатся.

— Нужно понимать, что туда наступает группа наших войск, которая имеет направление на Артёмовск и попутно — на Соледар. То есть соледарская группа, когда будет взят Северск, окажется под двойным ударом — как со стороны восточного направления, так и со стороны северо-восточного, — пояснил Алексей Леонков.

Освобождение Соледара принципиально важно как в оперативно-тактическом плане, так и в плане спасения мирных жителей. По словам подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко, участились случаи террора со стороны ВСУ: местных жителей, поддерживающих Россию, просто расстреливают. Ранее такие эпизоды наблюдались в Северодонецке, Рубежном и других населённых пунктах.

Сообщается, что подразделения ВС РФ и союзники полностью контролируют автодорогу Лисичанск – Северск, а также несколько участков дороги Северск – Соледар. Союзные войска продолжают взлом обороны ВСУ по линии Северск – Артёмовск.

Куда продвинулись наши войска на Украине

Славянск. Водружение флага России над зданием городской администрации. Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Линия Краматорск – Славянск — главное направление на данном этапе спецоперации. Главное, но не единственное. Все направления не обособлены друг от друга, из них складывается общая картина наступления Армии России.

— И, понятное дело, выход к Славянску с востока будет, будет полуокружение Славянска. А если удастся осуществить очистку Артёмовска и выйти с юга, тогда можно будет говорить, что Славянско-Краматорская группировка скоро попадёт в оперативное окружение, — подчеркнул Алексей Леонков.

Он проводит параллель с Лисичанском и Северодонецком.

— В первую очередь берут всегда господствующую высоту, чтобы контролировать остальное. В случае Лисичанска – Северодонецка господствующей высотой был Лисичанск. Здесь господствующая точка — Славянск, — отметил эксперт.

Для того чтобы освободить Славянск, а следом за ним и Краматорск, проводится целый комплекс мероприятий.

— Работает разведка, и уже в соответствии с полученными данными уточняется вся оперативная обстановка, планируются маршруты вхождения в населённые пункты, назначаются ближайшие цели, которые будут закрепляться, последующие цели. Поэтому нужно учитывать, что в городах обстановка может осложняться тем, что будут заминированы основные проходы-коммуникации, выстроена гражданская техника, из которой построят "естественные баррикады". Там много-много нюансов, поэтому к каждой операции приходится готовиться, по-другому никак, — отметил Алексей Леонков. Помимо разведки работают ВКС РФ.

Подготовка к наступлению в Донбассе

Десантники 81-го аэромобильного батальона покидают окоп после обстрела из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Фото © Laurent van der Stockt for Le Monde / Getty Images

— На подступах к Славянску и Краматорску подготовительные работы идут вовсю. К любому наступлению нужно готовиться, чтобы не терять темп наступления, — пояснил Леонков.

По данным Минобороны, были нанесены удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ на данных направлениях.

— Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ликвидирована пусковая установка ЗРК "Бук-М1" в населённом пункте Соль Донецкой Народной Республики, ликвидирована военная техника вместе с живой силой противника в 43 районах. Поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны.

Когда освободят Славянск и Краматорск

Фото © Laurent van der Stockt for Le Monde / Getty Images

— Под Славянском ситуация для ВСУ сложная, поскольку нет серьёзных укрепрайонов, как было в других местах. И поэтому они сейчас строят боевые укрепления, но это не то, что было в Мариуполе и других городах. Там их продавливать будет намного проще, — подчёркивает военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что под Славянском, предположительно, сосредоточено 5–10 тысяч бойцов ВСУ. Он подчеркнул, что при взятии таких городов большую роль играют штурмовые подразделения, а также спецназ "Отважных" (группировка "О").

Напомним, именно "Отважные" поставили финальную точку в освобождении ЛНР, когда взяли последнее серьёзное укрепление ВСУ в селе Белогоровка. Во взятии городов и других населённых пунктов у нашей армии наблюдается прогресс, при этом каждый опыт уникален, ведь каждый город имеет свои особенности в построении обороны и во взаимодействии сил противника. Под Славянском есть точки, на которые нужно обратить пристальное внимание.

— К примеру, есть господствующая высота — гора Карачун, которую они в последнее время усиленно укрепляли. Её нужно брать в первую очередь, — считает военный эксперт Алексей Леонков. Встаёт вопрос о сроках освобождения Славянска и Краматорска.

Алексей Леонков полагает, что если Северодонецк и Лисичанск брали три недели, то на освобождение Славянска и Краматорска может понадобиться плюс-минус две недели, но, опять же, это неточная цифра. Всё будет складываться из оперативной обстановки.

Точно известно, что на севере Донецкой области Славянск и Краматорск станут финальной точкой. Но существует также направление Артёмовск – Константиновка с выходом на Павлодар. Среди задач на данном этапе — ликвидация Авдеевской группировки.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, важно учитывать нелинейный характер операции. ВС РФ наступают по нескольким направлениям, по некоторым данным — сразу по четырём.

— Авдеевку уже сейчас будут бить, по разным направлениям же пошли. Славянск, Краматорск, Авдеевка, Угледар — работа ведётся сразу по этим направлениям. Как только будет уничтожена боеспособная группировка в Донбассе, начнётся новый этап — западное направление, а там у ВСУ уже нет серьёзных сил для обороны, — пояснил Константин Сивков.

Как стало известно, Киев в стремлении мобилизовать новые силы пошёл на новый шаг. Теперь в военкоматах мобилизованных принуждают отказываться от медкомиссии, и всё мужское население страны автоматически становится годным для фронта. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сравнил такие меры с поведением немецкого руководства в последние месяцы ВОВ, когда оно осознало безысходность своего положения, но не желало останавливаться.

Как будет развиваться наступление России на Славянск и Краматорск? 0 С боями, как в Лисичанске и Северодонецке Будет труднее, так как ВСУ стягивают туда свои силы ВСУ сдадут города и сдадутся в плен

Авторы Евгений Жуков