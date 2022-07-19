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Опубликовано 19 июля 2022, 14:13

Военные ДНР ликвидировали корректировщика украинской артиллерии

Бойцы ДНР уничтожили корректировщика американских гаубиц М777

Военные Народной милиции ДНР уничтожили корректировщика артиллерии ВСУ, который наводил американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новосёловка и Васильевка под Донецком. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как уточняет агентство, корректировщик уничтожен под Авдеевкой огнём расчёта ПТРК "Конкурс" 9-го полка НМ ДНР.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили в Одесской области хранилища с боеприпасами к западному оружию. Удар был нанесён высокоточным оружием.

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ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Варвара Романова
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