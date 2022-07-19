Военные ДНР ликвидировали корректировщика украинской артиллерии
Бойцы ДНР уничтожили корректировщика американских гаубиц М777
Военные Народной милиции ДНР уничтожили корректировщика артиллерии ВСУ, который наводил американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новосёловка и Васильевка под Донецком. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как уточняет агентство, корректировщик уничтожен под Авдеевкой огнём расчёта ПТРК "Конкурс" 9-го полка НМ ДНР.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили в Одесской области хранилища с боеприпасами к западному оружию. Удар был нанесён высокоточным оружием.
ТАСС / АР / Efrem Lukatsky