Военные ДНР ликвидировали корректировщика украинской артиллерии

Военные Народной милиции ДНР уничтожили корректировщика артиллерии ВСУ, который наводил американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новосёловка и Васильевка под Донецком. Об этом сообщает РИА "Новости".