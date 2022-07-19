На Украину поставлены ракеты для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км

Ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены Незалежной. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, реагируя на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о поставках соответствующих снарядов.

"Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине", — сказал Басурин.

Представитель НМ ДНР добавил, что после заявлений о поставках ракет для HIMARS дальностью до 70 км были обнаружены обломки от боеприпасов дальностью 110–120 км. И если сейчас звучат слова о наличии снарядов дальностью до 150–180 км, то ракеты, летающие на расстояние до 300 км, уже есть у ВСУ, считает Басурин.