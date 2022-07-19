Киев готовит контрнаступление на Попаснянском направлении

Командование Вооружённых сил Украины готовит контрнаступление на Попаснянском направлении. Все меры по защите уже были приняты, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Согласно данным разведки, в атаку может пойти иностранный легион. Офицер отметил, что российское командование в курсе планов Киева и готовит для украинских военнослужащих "некие сюрпризы".

"Я думаю, что и у них разведка работает и они откажутся от проведения данной провокации, хотя не исключаем, что в рамках хотя бы пятиминутной перемоги (победы. — Прим. Лайфа) могут показать кадры наступления и захвата передовых позиций Народной милиции ЛНР", — отметил Марочко.