Киев готовит контрнаступление на Попаснянском направлении
Народная милиция ЛНР: ВСУ готовят контрнаступление на Попаснянском направлении
Командование Вооружённых сил Украины готовит контрнаступление на Попаснянском направлении. Все меры по защите уже были приняты, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Согласно данным разведки, в атаку может пойти иностранный легион. Офицер отметил, что российское командование в курсе планов Киева и готовит для украинских военнослужащих "некие сюрпризы".
"Я думаю, что и у них разведка работает и они откажутся от проведения данной провокации, хотя не исключаем, что в рамках хотя бы пятиминутной перемоги (победы. — Прим. Лайфа) могут показать кадры наступления и захвата передовых позиций Народной милиции ЛНР", — отметил Марочко.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине пообещали уничтожить Черноморский флот и "вернуть" Крым. Процесс "зачистки" Чёрного моря начался после того, как российские военные покинули остров Змеиный. Однако до сих пор в открытую схватку вступать ВСУ не решались из-за недостатка необходимого оружия.
Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency