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Регион
Опубликовано 19 июля 2022, 11:07
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Киев готовит контрнаступление на Попаснянском направлении

Народная милиция ЛНР: ВСУ готовят контрнаступление на Попаснянском направлении

Командование Вооружённых сил Украины готовит контрнаступление на Попаснянском направлении. Все меры по защите уже были приняты, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Согласно данным разведки, в атаку может пойти иностранный легион. Офицер отметил, что российское командование в курсе планов Киева и готовит для украинских военнослужащих "некие сюрпризы".

"Я думаю, что и у них разведка работает и они откажутся от проведения данной провокации, хотя не исключаем, что в рамках хотя бы пятиминутной перемоги (победы. — Прим. Лайфа) могут показать кадры наступления и захвата передовых позиций Народной милиции ЛНР", — отметил Марочко.

ВСУ пополняют ряды жителями запада Украины
ВСУ пополняют ряды жителями запада Украины

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине пообещали уничтожить Черноморский флот и "вернуть" Крым. Процесс "зачистки" Чёрного моря начался после того, как российские военные покинули остров Змеиный. Однако до сих пор в открытую схватку вступать ВСУ не решались из-за недостатка необходимого оружия.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Григорий Воронцов
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