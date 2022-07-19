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Опубликовано 19 июля 2022, 17:23

В США признали, что американское вооружение не поможет Украине победить Россию

Экс-разведчица США Коффлер: Американское вооружение не поможет Украине победить Россию

Американское вооружение не поможет Украине победить Россию. Об этом говорится в статье Fox News, написанной бывшим офицером разведывательного управления Министерства обороны США Ребеккой Коффлер.

"Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы, <…> потому что Российская армия несоизмеримо мощнее украинской", — сказано в публикации.

По мнению Коффлер, цель президента Украины Владимира Зеленского по возвращению контроля над обширными территориями, которые освободила Россия, является нереалистичной. Она подчеркнула, что глава США Джо Байден допустил ошибку, оказав военную помощь Киеву и при этом не потребовав у Незалежной обозначения достижимых целей.

Экс-разведчица заключила, что Штаты уже выделили 54 миллиарда долларов Украине и опустошили собственные склады с боеприпасами, но эффективного результата это не принесло.

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Ранее Лайф писал, что на Украине заявили о готовности тестировать новое вооружение на территории страны. С соответствующим предложением глава Минобороны Неалежной обратился к Западу.

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Joe Raedle / Getty Images

Никита Осипов
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