Украина готовит провокации в Славянске для выявления "коллаборантов"

Киев готовит провокации в городе Славянске для выявления "коллаборантов". Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, в городе замечены группы ряженых, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами.

"Вояки разгуливаются по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями. В Славянске союзных войск пока нет, и подходить к таким ряженым просто опасно. На прифронтовой территории с украинской стороны деятели режима уже анонсировали отлов коллаборантов и лояльного к союзным войскам населения. Возможно, что это один из способов", — написал Мирошник в телеграм-канале.

Он также не исключил, что возможны постановочные съёмки якобы со "зверствами российских военных", постановочные обстрелы — такой же способ Киев применял в Лисичанске.