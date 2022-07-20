Украина готовит провокации в Славянске для выявления "коллаборантов"
Мирошник сообщил, что Украина готовит провокации в Славянске для выявления "коллаборантов"
Киев готовит провокации в городе Славянске для выявления "коллаборантов". Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, в городе замечены группы ряженых, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами.
"Вояки разгуливаются по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями. В Славянске союзных войск пока нет, и подходить к таким ряженым просто опасно. На прифронтовой территории с украинской стороны деятели режима уже анонсировали отлов коллаборантов и лояльного к союзным войскам населения. Возможно, что это один из способов", — написал Мирошник в телеграм-канале.
Он также не исключил, что возможны постановочные съёмки якобы со "зверствами российских военных", постановочные обстрелы — такой же способ Киев применял в Лисичанске.
А ранее Минобороны РФ узнало, что украинские силовики планируют взорвать детский дом "Тополёк" в Славянске, чтобы обвинить ВС РФ в ударах по гражданским объектам. Сейчас ВСУ удерживают персонал детдома в здании.
Maksim Scherbina / Anadolu Agency / Getty Images