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Опубликовано 11 июля 2022, 18:59

ВСУ хотят взорвать лицей с заложниками в Славянске и обвинить Россию

Обложка © Getty Images / Paula Bronstein

Обложка © Getty Images / Paula Bronstein

Украинские военные заминировали лицей в Славянске и удерживают там мирных жителей, чтобы впоследствии взорвать здание с заложниками. Их целью является обвинить ВС России в нанесении неизбирательных ударов и гибели людей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В здании профессионального аграрного лицея на улице Науки под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. Здание заминировано, и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе", — рассказал он.

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Ранее сообщалось, что Россия направила ноту в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщив о готовящихся провокациях со стороны Киева, в том числе на Славянской ТЭС.

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Татьяна Миссуми
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