ВСУ хотят взорвать лицей с заложниками в Славянске и обвинить Россию

Украинские военные заминировали лицей в Славянске и удерживают там мирных жителей, чтобы впоследствии взорвать здание с заложниками. Их целью является обвинить ВС России в нанесении неизбирательных ударов и гибели людей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В здании профессионального аграрного лицея на улице Науки под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. Здание заминировано, и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе", — рассказал он.