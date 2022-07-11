ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 июля 2022, 18:30

Мэр Донецка получил данные радиоперехвата об угрозе ракетного удара по городу

ВСУ готовятся нанести новый ракетный удар по Донецку. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин, попросив жителей быть крайне внимательными.

"По данным радиоперехвата спецподразделений Вооружённых сил ДНР, поступила информация об угрозе ракетного удара по городу Донецку", — написал он в "Телеграме".

Две женщины погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Две женщины погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Как писал Лайф, накануне военнослужащие ВСУ обстреляли Александровку минами калибра 120 мм и Донецк десятью выстрелами из танка. Кроме того, украинские подразделения атаковали Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР четырьмя ракетами из БМ-27 "Ураган".

BannerImage

ТАСС / Спринчак Валентин

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar