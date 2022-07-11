Мэр Донецка получил данные радиоперехвата об угрозе ракетного удара по городу
ВСУ готовятся нанести новый ракетный удар по Донецку. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин, попросив жителей быть крайне внимательными.
"По данным радиоперехвата спецподразделений Вооружённых сил ДНР, поступила информация об угрозе ракетного удара по городу Донецку", — написал он в "Телеграме".
Как писал Лайф, накануне военнослужащие ВСУ обстреляли Александровку минами калибра 120 мм и Донецк десятью выстрелами из танка. Кроме того, украинские подразделения атаковали Пантелеймоновку и Михайловку в ДНР четырьмя ракетами из БМ-27 "Ураган".
ТАСС / Спринчак Валентин