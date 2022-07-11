Мэр Донецка получил данные радиоперехвата об угрозе ракетного удара по городу

ВСУ готовятся нанести новый ракетный удар по Донецку. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин, попросив жителей быть крайне внимательными.

"По данным радиоперехвата спецподразделений Вооружённых сил ДНР, поступила информация об угрозе ракетного удара по городу Донецку", — написал он в "Телеграме".