Народный фронт открыл социальные столовые для жителей Рубежного и Волновахи

Представители Народного фронта открыли социальную столовую в Рубежном Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в самой организации. Обеды местным жителям будут предоставлять шесть дней в неделю, туда уже завезли продукты и посуду для непрерывной работы.

"В первый день работы столовую посетило свыше 250 человек. Людям предоставили горячие обеды: первые блюда, хлеб, чай и кондитерские изделия. На днях будет сформирована заявка для того, чтобы покрыть потребности работы столовой на месяц вперёд. Народный фронт доставит необходимые продукты питания", — поделилась представитель Народного фронта в ЛНР Анна Ерёменко.

Она добавила, что также в городе запущена деятельность хлебопекарни, которая ежедневно выпекает 700 единиц хлеба для раздачи горожанам. Процесс не будет останавливаться, пока есть необходимость в гуманитарной помощи населению. Ещё одну социальную столовую открыли в Волновахе в ДНР при Свято-Тихвинском храме. Это третья полевая кухня при церкви в республике, открытая Народным фронтом для местных жителей.

"Это большое подспорье и поддержка людей, не имеющих простых коммуникаций: ни света, ни газа. Всем благодарны, спасибо всем причастным", — отметил настоятель Свято-Тихвинского храма отец Александр.