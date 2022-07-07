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Опубликовано 7 июля 2022, 18:52
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В Минобороны РФ сообщили о планируемой провокации украинских силовиков в Славянске

МО РФ: Украинские силовики планируют взорвать детдом в Славянске, обвинив Россию

Украинские силовики планируют взорвать детский дом "Тополёк" в Славянске, чтобы обвинить Вооружённые силы Российской Федерации в ударах по гражданским объектам. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Достоверно установлено, что в Славянске ДНР украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских ВС в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам. При этом здание заминировано и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам", — сказал он.

Мизинцев добавил, что украинские силовики удерживают персонал детдома в здании учреждения.

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ВСУ ради создания фейка о ВС РФ обстреляли жилые кварталы Славянска

Ранее Лайф писал, что Россия направила в ОЗХО ноту о провокации на Славянской ТЭС, которую готовит Киев. Как заявил постпред РФ при организации Александр Шульгин, в технический секретариат адресовано уже больше двух десятков сообщений.

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Scott Olson / Getty Images

Никита Осипов
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