Путин призвал к общенациональной поддержке ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил о необходимости общенациональной поддержки российских военных, которые сегодня участвуют в спецоперации на территории Украины.

Путин заявил о необходимости сформировать общенациональную поддержку ВС РФ. Видео © LIFE

Глава государства обратил внимание, что страна, по сути, продолжает жить обычной мирной жизнью в то время, как наши ребята рискуют жизнью, а также теряют сослуживцев в бою ради Родины.

"Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пашут там под пулями, жизнью рискуют и товарищей теряют в бою. Ради Родины. Нужна общенациональная повестка поддержки вооружённых сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им силы", — подчеркнул российский лидер.