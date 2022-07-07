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Регион
Опубликовано 7 июля 2022, 18:48
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Путин призвал к общенациональной поддержке ВС РФ

Путин заявил о необходимости сформировать общенациональную поддержку ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил о необходимости общенациональной поддержки российских военных, которые сегодня участвуют в спецоперации на территории Украины.

Путин заявил о необходимости сформировать общенациональную поддержку ВС РФ. Видео © LIFE

Глава государства обратил внимание, что страна, по сути, продолжает жить обычной мирной жизнью в то время, как наши ребята рискуют жизнью, а также теряют сослуживцев в бою ради Родины.

"Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки, а ребята пашут там под пулями, жизнью рискуют и товарищей теряют в бою. Ради Родины. Нужна общенациональная повестка поддержки вооружённых сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Это будет придавать им силы", — подчеркнул российский лидер.

Путин: Мы на Украине всерьёз-то ещё ничего не начинали
Путин: Мы на Украине всерьёз-то ещё ничего не начинали

Ранее Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность РФ конечной целью спецоперации на Украине. Российский лидер отметил, что работа идёт "спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей", которые ставятся в качестве боевой задачи.

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LIFE

Наталья Исакова
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