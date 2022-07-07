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Опубликовано 7 июля 2022, 18:40

В Пентагоне пожаловались на рост запросов Украины вместе с объёмами помощи

В Пентагоне заявили о растущих запросах Украины по мере увеличения помощи Запада

С увеличением западной военной помощи, которую получает Украина, Киев сильнее заявляет о соответствующих запросах. Об этом в ходе телефонного брифинга заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Они (киевские власти. — Прим. Лайфа) хотят вертолёты, совершенно точно — ударные вертолёты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которые мы наблюдаем у большинства наших союзников и партнёров. Похоже, что они хотят этих возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что западные СМИ указали на сокращение военной и финансовой помощи Киеву. Так, немецкая газета Die Welt указала, что разрыв по поставкам между обещанной и фактически оказываемой поддержкой большой.

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Niall Carson / PA Images via Getty Images

Никита Осипов
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