В Пентагоне пожаловались на рост запросов Украины вместе с объёмами помощи

"Они (киевские власти. — Прим. Лайфа) хотят вертолёты, совершенно точно — ударные вертолёты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которые мы наблюдаем у большинства наших союзников и партнёров. Похоже, что они хотят этих возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят", — сказал он.