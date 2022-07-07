В Пентагоне пожаловались на рост запросов Украины вместе с объёмами помощи
В Пентагоне заявили о растущих запросах Украины по мере увеличения помощи Запада
С увеличением западной военной помощи, которую получает Украина, Киев сильнее заявляет о соответствующих запросах. Об этом в ходе телефонного брифинга заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Они (киевские власти. — Прим. Лайфа) хотят вертолёты, совершенно точно — ударные вертолёты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которые мы наблюдаем у большинства наших союзников и партнёров. Похоже, что они хотят этих возможностей. И чем больше они могут получить, тем больше хотят", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что западные СМИ указали на сокращение военной и финансовой помощи Киеву. Так, немецкая газета Die Welt указала, что разрыв по поставкам между обещанной и фактически оказываемой поддержкой большой.
Niall Carson / PA Images via Getty Images