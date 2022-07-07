Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски

Западные страны "проиграли" с самого начала российской спецоперации на Украине, СВО означает переход к кардинальному слому миропорядка по-американски. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

Путин заявил, что Запад уже проиграл борьбу на Украине. Видео © LIFE

"Они (западные политики. — Прим. Лайфа) должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей СВО, потому что её начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски, это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что такой мир основан на международном праве, суверенитете народов и цивилизаций, справедливости и равноправия.