ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июля 2022, 17:24
4622

Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски

Путин: "Операция Z" говорит о начале кардинального слома миропорядка по-американски

Западные страны "проиграли" с самого начала российской спецоперации на Украине, СВО означает переход к кардинальному слому миропорядка по-американски. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

Путин заявил, что Запад уже проиграл борьбу на Украине. Видео © LIFE

"Они (западные политики. — Прим. Лайфа) должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей СВО, потому что её начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски, это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что такой мир основан на международном праве, суверенитете народов и цивилизаций, справедливости и равноправия.

Путин: Мы на Украине всерьёз-то ещё ничего не начинали
Путин: Мы на Украине всерьёз-то ещё ничего не начинали

Ранее Путин заявил, что Запад хотел посеять раздор и смуту среди россиян, но просчитался. Глава государства также отметил, что антироссийские санкции создают стране трудности, но совсем не такие, на которые рассчитывали инициаторы "экономического блицкрига".

BannerImage

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar