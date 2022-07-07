Слуцкий рассказал, после чего Украина вернулась на "первоначальные позиции"

Россия и Украина согласовали на переговорах почти весь гуманитарный блок, однако представители Киева вернулись на первоначальные позиции. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами думских фракций.

"Мы согласовали, казалось бы, весь гуманитарный блок за исключением, правда, "закона о героях": [Степана] Бандеру и [Романа] Шухевича они никак сдавать не хотели. Они откатили обратно, к сожалению, на первоначальные позиции", — сказал он.

Напомним, что Слуцкий участвовал в переговорах с Незалежной в феврале и марте этого года.