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Опубликовано 7 июля 2022, 18:16

Слуцкий рассказал, после чего Украина вернулась на "первоначальные позиции"

Слуцкий заявил, что Киев после согласования гуманитарного блока с РФ "откатил обратно"

Россия и Украина согласовали на переговорах почти весь гуманитарный блок, однако представители Киева вернулись на первоначальные позиции. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами думских фракций.

"Мы согласовали, казалось бы, весь гуманитарный блок за исключением, правда, "закона о героях": [Степана] Бандеру и [Романа] Шухевича они никак сдавать не хотели. Они откатили обратно, к сожалению, на первоначальные позиции", — сказал он.

Напомним, что Слуцкий участвовал в переговорах с Незалежной в феврале и марте этого года.

Путин: Россия не отказывается от переговоров, но чем дальше, тем сложнее будет их вести
Путин: Россия не отказывается от переговоров, но чем дальше, тем сложнее будет их вести

Как ранее сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7, что сейчас "не время для переговоров". По его словам, возвращение к данной теме станет возможно лишь после того, как Незалежная "восстановит позицию силы". В Кремле же выразили надежду, что рано или поздно здравый смысл восторжествует и тогда переговоры возобновятся.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Осипов
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