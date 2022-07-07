Слуцкий рассказал, после чего Украина вернулась на "первоначальные позиции"
Слуцкий заявил, что Киев после согласования гуманитарного блока с РФ "откатил обратно"
Россия и Украина согласовали на переговорах почти весь гуманитарный блок, однако представители Киева вернулись на первоначальные позиции. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами думских фракций.
"Мы согласовали, казалось бы, весь гуманитарный блок за исключением, правда, "закона о героях": [Степана] Бандеру и [Романа] Шухевича они никак сдавать не хотели. Они откатили обратно, к сожалению, на первоначальные позиции", — сказал он.
Напомним, что Слуцкий участвовал в переговорах с Незалежной в феврале и марте этого года.
Как ранее сообщал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7, что сейчас "не время для переговоров". По его словам, возвращение к данной теме станет возможно лишь после того, как Незалежная "восстановит позицию силы". В Кремле же выразили надежду, что рано или поздно здравый смысл восторжествует и тогда переговоры возобновятся.
ТАСС / Антон Новодережкин