"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Адамовки, Славянска и Северска", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, ликвидированы три артиллерийских взвода самоходных установок "Мста-С" и десять — "Мста-Б". А также уничтожены 24 взвода гаубиц Д-20 и 15 установок "Гвоздика".

Ранее Лайф писал, что союзные силы за сутки нанесли удары по 12 украинским пунктам управления в районах посёлка Никаноровка в ДНР и города Николаева. Кроме того, были уничтожены четыре склада ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также живая сила противника и военная техника в 226 районах.