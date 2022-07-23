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Опубликовано 23 июля 2022, 10:34

ВС РФ в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили три взвода РСЗО "Град" ВСУ в ДНР

Вооружённым силам Российской Федерации удалось ликвидировать три взвода РСЗО "Град" ВСУ в районах трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Адамовки, Славянска и Северска", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, ликвидированы три артиллерийских взвода самоходных установок "Мста-С" и десять — "Мста-Б". А также уничтожены 24 взвода гаубиц Д-20 и 15 установок "Гвоздика".

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Минобороны показало кадры боевой работы спецназа по выявлению замаскированных позиций ВСУ

Ранее Лайф писал, что союзные силы за сутки нанесли удары по 12 украинским пунктам управления в районах посёлка Никаноровка в ДНР и города Николаева. Кроме того, были уничтожены четыре склада ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также живая сила противника и военная техника в 226 районах.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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