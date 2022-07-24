Минобороны: ВС России уничтожили объединённый командный пункт группировки "Каховка"

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска уничтожили объединённый командный пункт украинской группировки войск "Каховка" в Николаевской области, а также более 70% личного состава двух батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава", — сказал он.

Кроме того, было поражено два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Курахово в ДНР и Новоданиловки в Запорожской области. Также уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в ДНР и Николаевской области.