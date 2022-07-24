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Опубликовано 24 июля 2022, 10:10
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Минобороны: ВС России уничтожили объединённый командный пункт группировки "Каховка"

Минобороны: ВС РФ уничтожили 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады ВСУ

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска уничтожили объединённый командный пункт украинской группировки войск "Каховка" в Николаевской области, а также более 70% личного состава двух батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70% личного состава", — сказал он.

Кроме того, было поражено два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ вблизи населённых пунктов Курахово в ДНР и Новоданиловки в Запорожской области. Также уничтожено семь складов с боеприпасами и топливом в ДНР и Николаевской области.

Минобороны: ВС РФ поразили авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Канатово
Минобороны: ВС РФ поразили авиационную технику ВСУ на военном аэродроме Канатово

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ потеряли до 200 человек личного состава и часть военной техники в результате удара по пункту противника в посёлке Апостолово в Днепропетровской области.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Григорий Воронцов
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