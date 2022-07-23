В Херсонской области задержали завербованного ВСУ агента

В Херсонской области задержан завербованный Вооружёнными силами Украины агент, который передавал данные о перемещении российских военнослужащих. Об этом ТАСС стало известно от источника в спецслужбах РФ.

"ВСУ получали информацию о перемещении сил российской группировки по территории Херсонской области. <...> В настоящее время завербованный агент задержан и даёт показания", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что житель Херсонской области передавал ВСУ данные с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". Произошло это после "утраты контроля" над регионом, которым воспользовалась разведка ВСУ, подчеркнул сотрудник российских спецслужб.