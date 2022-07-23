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Опубликовано 23 июля 2022, 15:17

В Херсонской области задержали завербованного ВСУ агента

ТАСС: В Херсонской области задержан агент ВСУ, передававший данные о перемещении ВС РФ

В Херсонской области задержан завербованный Вооружёнными силами Украины агент, который передавал данные о перемещении российских военнослужащих. Об этом ТАСС стало известно от источника в спецслужбах РФ.

"ВСУ получали информацию о перемещении сил российской группировки по территории Херсонской области. <...> В настоящее время завербованный агент задержан и даёт показания", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что житель Херсонской области передавал ВСУ данные с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". Произошло это после "утраты контроля" над регионом, которым воспользовалась разведка ВСУ, подчеркнул сотрудник российских спецслужб.

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Ранее Лайф писал, что сотрудники Росгвардии задержали четырёх пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. При досмотре домовладений у них обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более двух с половиной тысяч патронов к стрелковому оружию.

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Никита Осипов
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