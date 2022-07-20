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Опубликовано 20 июля 2022, 09:00

Росгвардейцы задержали четырёх пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Четыре пособника Вооружённых сил Украины были задержаны военнослужащими и сотрудниками Росгвардии в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более двух с половиной тысяч патронов к стрелковому оружию", — говорится в сообщении.

  • Боеприпасы из тайников задержанных пособников ВСУ в Херсоне и Запорожье. Фото © Telegram / Росгвардия
    Боеприпасы из тайников задержанных пособников ВСУ в Херсоне и Запорожье. Фото © Telegram / Росгвардия
  • Гранаты из тайников задержанных пособников ВСУ в Херсоне и Запорожье. Фото © Telegram / Росгвардия
    Гранаты из тайников задержанных пособников ВСУ в Херсоне и Запорожье. Фото © Telegram / Росгвардия
  • Гранаты из тайников задержанных пособников ВСУ в Херсоне и Запорожье. Фото © Telegram / Росгвардия
    Гранаты из тайников задержанных пособников ВСУ в Херсоне и Запорожье. Фото © Telegram / Росгвардия

Боеприпасы из тайников задержанных пособников ВСУ в Херсоне и Запорожье. Фото © Telegram / Росгвардия

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ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Григорий Воронцов
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