Росгвардейцы задержали четырёх пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Четыре пособника Вооружённых сил Украины были задержаны военнослужащими и сотрудниками Росгвардии в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более двух с половиной тысяч патронов к стрелковому оружию", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ выявила завербованного СБУ жителя ЛНР в Ростовской области. Он прибыл в РФ с целью сбора данных о передвижении военной техники. По данным спецслужбы, в 2017–2018 годах мужчина принимал участие в вооружённом конфликте на территории Донбасса в составе второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.
ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный