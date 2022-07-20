Росгвардейцы задержали четырёх пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Четыре пособника Вооружённых сил Украины были задержаны военнослужащими и сотрудниками Росгвардии в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более двух с половиной тысяч патронов к стрелковому оружию", — говорится в сообщении.





