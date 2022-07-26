ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артёмовска

Вооружённые силы Украины получили приказ провести дистанционное минирование окрестностей города Артёмовска. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на информацию от разведки.

"Вышестоящим командованием украинских войск отданы распоряжения на дистанционное минирование окрестностей населённого пункта Артёмовск, в том числе ряда мелких населённых пунктов, в которых проживают мирные граждане", — написал Марочко в своём Telegram-канале.

По его словам, основные задачи будут выполнять артиллерийские подразделения ВСУ, которые располагаются в населённом пункте Часов Яр.