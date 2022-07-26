ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июля 2022, 19:55

ВСУ получили приказ заминировать окрестности Артёмовска

Марочко сообщил о приказе ВСУ заминировать окрестности Артёмовска

Вооружённые силы Украины получили приказ провести дистанционное минирование окрестностей города Артёмовска. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на информацию от разведки.

"Вышестоящим командованием украинских войск отданы распоряжения на дистанционное минирование окрестностей населённого пункта Артёмовск, в том числе ряда мелких населённых пунктов, в которых проживают мирные граждане", — написал Марочко в своём Telegram-канале.

По его словам, основные задачи будут выполнять артиллерийские подразделения ВСУ, которые располагаются в населённом пункте Часов Яр.

В ЛНР заявили, что ВСУ почти полностью покинули Северск, но продолжают обстрелы
В ЛНР заявили, что ВСУ почти полностью покинули Северск, но продолжают обстрелы

Также Лайф писал, что примерно неделю назад десятки украинских военных покинули передовую в районе Артёмовска из-за успешных действий Вооружённых сил России. По данным Минобороны РФ, 45 бойцов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции и потребовали их перевести на запад Украины.

BannerImage

Freepik

Светлана Шумакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar