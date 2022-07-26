НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 июля, 19:25

В ДНР союзные силы взяли под контроль Новолуганское

Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: под контроль союзных войск перешло Новолуганское

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР) и России взяли под контроль населённый пункт Новолуганское, который находится на территории ДНР. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населённый пункт", сообщил Киселёв в эфире "Соловьёв Live".

Он добавил, что осталось примерно два-три дня продвижения из Новолуганского до Мироновского и Углегорки. После этого подразделения союзных войск соединятся и выровняют линию соприкосновения с противником.

Новолуганское находится в Бахмутском районе. Посёлок расположен в 30 км от райцентра — города Бахмута, на берегу водохранилища Углегорской ТЭС.

ВСУ хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом Россию

ВСУ хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом Россию

Как сообщал Лайф, сегодня Виталий Киселёв заявил и о занятии союзными войсками самой теплоэлектростанции. Он пояснял, что ВСУ отступили из Светлодарска и окрестных населённых пунктов из-за угрозы окружения.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров