В ДНР союзные силы взяли под контроль Новолуганское
Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: под контроль союзных войск перешло Новолуганское
Силы Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР) и России взяли под контроль населённый пункт Новолуганское, который находится на территории ДНР. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
"Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше, наши ребята заняли этот населённый пункт", — сообщил Киселёв в эфире "Соловьёв Live".
Он добавил, что осталось примерно два-три дня продвижения из Новолуганского до Мироновского и Углегорки. После этого подразделения союзных войск соединятся и выровняют линию соприкосновения с противником.
Новолуганское находится в Бахмутском районе. Посёлок расположен в 30 км от райцентра — города Бахмута, на берегу водохранилища Углегорской ТЭС.
Как сообщал Лайф, сегодня Виталий Киселёв заявил и о занятии союзными войсками самой теплоэлектростанции. Он пояснял, что ВСУ отступили из Светлодарска и окрестных населённых пунктов из-за угрозы окружения.
Telegram / Минобороны РФ