Украинские военные подготовили огневые позиции и разместили вооружение в жилых кварталах села Семёновка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что ВСУ обстреливают из этих точек позиции союзных войск.

"В Семёновке боевики украинских вооружённых формирований в жилых кварталах оборудовали огневые точки, разместили артиллерию и РСЗО. При этом жителей удерживают в своих домах, фактически прикрываясь ими как живым щитом", — сказал он.

Кроме того, по словам генерал-полковника, украинские военные отнимают у местных жителей продукты питания и дорогое имущество. При этом те, кто оказывает сопротивление, обвиняются в пророссийских взглядах, а также подвергаются избиению. Подобные действия в очередной раз демонстрируют "бесчеловечное отношение" киевских властей к гражданам своей страны, подчеркнул Мизинцев.