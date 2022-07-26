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Опубликовано 26 июля 2022, 19:08

ВСУ оборудовали огневые позиции в жилых кварталах Семёновки

Минобороны России: ВСУ разместили артиллерию и РЗСО в жилых кварталах Семёновки

Украинские военные подготовили огневые позиции и разместили вооружение в жилых кварталах села Семёновка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что ВСУ обстреливают из этих точек позиции союзных войск.

"В Семёновке боевики украинских вооружённых формирований в жилых кварталах оборудовали огневые точки, разместили артиллерию и РСЗО. При этом жителей удерживают в своих домах, фактически прикрываясь ими как живым щитом", — сказал он.

Кроме того, по словам генерал-полковника, украинские военные отнимают у местных жителей продукты питания и дорогое имущество. При этом те, кто оказывает сопротивление, обвиняются в пророссийских взглядах, а также подвергаются избиению. Подобные действия в очередной раз демонстрируют "бесчеловечное отношение" киевских властей к гражданам своей страны, подчеркнул Мизинцев.

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Как сообщал Лайф ранее, Минобороны РФ призвало ООН, Красный Крест и ОЗХО не допустить провокации Киева в Славянске. По данным ведомства, её целью является обвинение ВС РФ и Народной милиции ДНР в неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим освещением в украинских и западных СМИ.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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