Силы ДНР готовы взять республику под контроль до конца лета

Силовые подразделения ДНР готовы взять республику под собственный контроль до завершения лета 2022 года. Как заявил советник местного главы Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, это может произойти до конца августа.

"Личный состав Народной милиции [Донецкой Народной республики] и всех спецподразделений всех наших спецслужб к этому готовы", — подчеркнул он в эфире Первого канала.