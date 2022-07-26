Силы ДНР готовы взять республику под контроль до конца лета
Советник Пушилина заявил о готовности сил ДНР взять республику под контроль до конца лета
Силовые подразделения ДНР готовы взять республику под собственный контроль до завершения лета 2022 года. Как заявил советник местного главы Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, это может произойти до конца августа.
"Личный состав Народной милиции [Донецкой Народной республики] и всех спецподразделений всех наших спецслужб к этому готовы", — подчеркнул он в эфире Первого канала.
Ранее Лайф уже писал, что территория Донецкой Народной Республики будет освобождена от Вооружённых сил Украины до конца августа. Таким мнением поделился первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.
ТАСС / Таисия Воронцова