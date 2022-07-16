ВСУ хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом Россию

Украинские военнослужащие намерены подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить Вооружённые силы России в неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Полтавке боевики заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить Российские вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", — сообщил генерал.

Российские военные и силы Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по гражданским объектам, отдельно подчеркнул Мизинцев. Они, по его словам, гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают жителям всестороннюю помощь.