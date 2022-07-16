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Опубликовано 16 июля 2022, 19:22

ВСУ хотят взорвать мост в Запорожской области и обвинить в этом Россию

Мизинцев: ВСУ планируют взорвать мост в Запорожской области и обвинить ВС РФ

Украинские военнослужащие намерены подорвать мост в селе Полтавка Запорожской области и обвинить Вооружённые силы России в неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Полтавке боевики заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить Российские вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", — сообщил генерал.

МО: Украинские националисты планируют взорвать мосты в ДНР и обвинить в этом ВС РФ
МО: Украинские националисты планируют взорвать мосты в ДНР и обвинить в этом ВС РФ

Российские военные и силы Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по гражданским объектам, отдельно подчеркнул Мизинцев. Они, по его словам, гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают жителям всестороннюю помощь.

Ранее Лайф сообщал, что украинские националисты завезли ёмкости с жидким хлором на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС в Николаевке (ДНР). Ёмкости были заминированы, их планировали подорвать и также обвинить в этом Россию.

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Юлия Коновалова
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