Замглавы Херсонской области — о суде над экс-сотрудницей на Украине: Политическая расправа

"Действительно, у меня был редактор из Ивано-Франковска. Она действительно была гражданкой России. И, честно говоря, это политическая расправа над ней из-за того, что человек был каким-то образом со мной связан. Она была главным редактором моего информационного агентства в Ивано-Франковске", — сказал Стремоусов.