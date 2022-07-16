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Опубликовано 16 июля 2022, 19:08

Замглавы Херсонской области — о суде над экс-сотрудницей на Украине: Политическая расправа

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил задержание его бывшей сотрудницы на Украине. Женщина работала в его агентстве "Таврия ньюс".

"Действительно, у меня был редактор из Ивано-Франковска. Она действительно была гражданкой России. И, честно говоря, это политическая расправа над ней из-за того, что человек был каким-то образом со мной связан. Она была главным редактором моего информационного агентства в Ивано-Франковске", — сказал Стремоусов.

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Ранее сегодня спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Артём Дехтяренко сообщил, что помощника замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова задержали в Ивано-Франковске и уже приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Анатолий Симоненко
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