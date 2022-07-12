МО: Украинские националисты планируют взорвать мосты в ДНР и обвинить в этом ВС РФ

Неонацисты армии Украины заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке в ДНР. Далее они хотят их взорвать и обвинить во всём Российскую армию, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Николаевке Донецкой Народной Республики украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры", — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

В настоящий момент Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции помогают мирным жителям, гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, подчеркнул генерал-полковник.