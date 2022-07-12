Ставка на отморозка: Из украинской тюрьмы для войны с Россией выпустили экс-комбата Руслана Онищенко Бывший командир нацбатальона "Торнадо" Руслан Онищенко вышел на свободу. Он сидел за пытки, изнасилования, похищения и убийства мирных донбассовцев. Какие планы на него у властей Украины? 43291 43291 Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Руслан Онищенко

Магистры русофобии

Убийца, мародёр, извращенец, вымогатель, похититель людей Руслан Онищенко на коленях благодарил 84-летнего политика-русофоба Степана Хмару за освобождение из тюрьмы. Эти кадры облетели весь мир.

В 2014–2015 годах Руслан Онищенко возглавлял националистический батальон "Торнадо", который даже на Украине ассоциируется с кровью мирных жителей Донбасса и бесчеловечными преступлениями. Комбата осудили на одиннадцать лет колонии строгого режима. Ему оставалось сидеть ещё четыре года.





Ещё в марте Онищенко написал заявление в прокуратуру с просьбой освободить его для участия в военных действиях против России. Тогда же стартовал сбор подписей за помилование экс-командира, публичную поддержку ему выразили украинские блогеры. В понедельник в Киевском апелляционном суде состоялось заседание по делу Онищенко. Речь в защиту отморозка прочитал "патриарх" украинофильства и русофобии Степан Хмара. В итоге боевика формально выпустили на поруки престарелого политика и под денежный залог.

Этот судебный процесс был пустой формальностью с заранее предрешённым вердиктом.

Обращение Руслана Онищенко к суду. Видео © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Rocksolyana Khmara

Как пояснили Лайфу источники, на самом деле Руслан Онищенко уже давно отбыл свой одиннадцатилетний срок, учитывая, что день пребывания в СИЗО засчитывается как два дня тюрьмы. За решёткой он оставался по другому уголовному делу — из-за организации бунта в Лукьяновском следственном изоляторе в 2018 году. Этот инцидент сейчас рассматривается в одном из районных судов Киева. То есть формально уголовнику просто изменили меру пресечения в угоду конъюнктуре.

Бандит с фамилией жены

Настоящая фамилия Руслана Онищенко — Абальмаз. Он родился в донецком городке Торезе в 1972 году. Первый раз его отправили на нары в 14-летнем возрасте за изнасилование сверстницы. Второй раз посадили в середине девяностых за незаконное обращение оружия, разбой, вымогательство и хулиганство. Третий раз привлекли к уголовной ответственности в 2005-м за похищение человека. После отбытия последнего наказания уголовник нашёл себе фиктивную жену и, взяв её фамилию, стал Онищенко.







Известный факт, что в 2008 году украинская милиция взяла штурмом особняк Руслана Онищенко в Волочаевском переулке, 2 в Торезе и нашла у него целый арсенал оружия: гранаты, автоматы, карабины. Уголовных дел почему-то не последовало.

Когда случился Евромайдан, Руслан Онищенко был уже авторитетным членом местной ОПГ, имел долю в нелегальных угольных шахтах и лично контролировал железнодорожные перевозки угля. Он сразу принял госпереворот, рассчитывая на нём неплохо заработать. Тогда же изувер совершил первое преступление против жителей Донбасса, поучаствовав в расстреле исполкома Тореза.

Вместе со своей братвой Онищенко начал оказывать силовые услуги праворадикальным политикам и нелегальным бизнесменам. Затем, подчиняясь духу времени, его банда превратилась в добровольческий батальон "Шахтёрск". Уже в сентябре 2014 года скандально известному украинскому силовику Арсену Авакову пришлось распустить этот отряд из-за повального мародёрства. Но взамен был сформирован нацбат "Торнадо". Новое подразделение получило статус роты патрульной службы милиции особого назначения. В её состав, вопреки существующим правилам, взяли не бывших силовиков, а настоящих уголовников. Трижды судимый Руслан Онищенко стал их командиром.





Торнадовцы начали с того, что останавливали на улице случайных прохожих и изымали у них сотовые телефоны якобы "на время для проверки". Осмелев, они стали врываться в квартиры и устраивать обыски уже там. Хозяев просто запугивали.

— Мой муж уехал на своём внедорожнике по делам и не вернулся. Мне сказали, что он в плену у комбата "Торнадо" Руслана Онищенко. Я поговорила с боевиком. Он вымогал деньги. Мол, заплатите — освободим. Я собрала нужную сумму, продав квартиру. Передала средства, но супруга так и не увидела. Оказалось, Онищенко меня обманул. Мужа не держали в плену, его убили сразу же, чтобы завладеть машиной, — рассказала Лайфу жительница Донецкой области.

Позже Генпрокуратура Украины доказала, что комбат Руслан Онищенко создал пыточный конвейер в подвале школы луганского города Приволье. Там в плену всегда находилось как минимум десять человек. Из кого-то делали раба для выполнения самой грязной работы, кого-то насиловали, третьих убивали забавы ради. Потерпевшие затем рассказывали, как именно над ними издевались: их избивали дубинками, резали ножами, пытали электрошокером, подвешивали за ноги головой вниз, заставляли танцевать голышом и приседать с гирей весом 25 кг, насиловали толпой. И всё это снималось на видео. Все жертвы отмечают, что во время пыток боевики употребляли наркотики.

Летом 2015 года украинские силовики возбудили уголовное дело против командира "Торнадо" и его карателей. Спохватившийся Аваков расформировал батальон. Дюжина человек, включая Руслана Онищенко, оказалась на скамье подсудимых. Им инкриминировали семь статей Уголовного кодекса, включая убийства и изнасилование. Дело рассматривалось два года в закрытом режиме. В апреле 2017-го обвиняемые получили сроки от пяти до одиннадцати лет.

Отметим, что большинство потерпевших прошли полиграф, подтвердив правдивость своих показаний. А все обвиняемые от прохождения полиграфа отказались.

— Пусть вся Украина знает: нам не стыдно за свои поступки, — сказал Руслан Онищенко перед тем, как сесть.

Руслан Онищенко и Юлия Мазуть. Фото © VK/ Лилия Дворская

Жена Онищенко — 31-летняя Юлия Мазуть — пока никак не отреагировала на освобождение мужа. Она работает косметологом в киевском салоне красоты, а прописана в российской Керчи, на улице Маяка, 1/19. В соцсетях Мазуть называет мужа героем и тиражирует символику "Торнадо". Есть фото, где она в военной форме. Её телефон: +380990016458.

P.S.

Руслан Онищенко не первый освобождённый торнадовец. Ранее выпустили ещё трёх рядовых бойцов батальона — Никиту Куста, Максима Глебова и Даниила Ляшука, а также замкомбата Николая Цукура. Можно не сомневаться в том, что российские силовики достанут их и призовут к ответу за убийства и издевательства над мирными жителями Донбасса.

Сработает ли ставка власти Украины на главаря нацбатальона "Торнадо"? 0 Он не поможет, его уничтожат российские силовики Он не рискнёт воевать. Он сбежит с Украины Онищенко сможет собрать отряд отморозков

Авторы Егор Пережогин