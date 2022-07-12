Украинские спецслужбы готовят постановочные съёмки о диверсантах РФ в Одессе

Служба безопасности Украины (СБУ) во второй половине июля намерена снять в Одессе постановочные ролики о российских диверсантах, роли которых сыграют бойцы теробороны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, во второй декаде июля 2022 года руководство СБУ в Одессе планирует отснять три постановочных репортажа о якобы высокой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп. В роли диверсантов выступят боевики территориальной обороны", — сказал он.