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Опубликовано 12 июля 2022, 18:56

Украинские спецслужбы готовят постановочные съёмки о диверсантах РФ в Одессе

Минобороны: СБУ готовит постановочные съёмки о диверсантах РФ в Одессе

Служба безопасности Украины (СБУ) во второй половине июля намерена снять в Одессе постановочные ролики о российских диверсантах, роли которых сыграют бойцы теробороны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, во второй декаде июля 2022 года руководство СБУ в Одессе планирует отснять три постановочных репортажа о якобы высокой эффективности работы своих сотрудников в выявлении и пресечении деятельности российских диверсионных групп. В роли диверсантов выступят боевики территориальной обороны", — сказал он.

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Getty Images / STR / NurPhoto

Варвара Романова
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