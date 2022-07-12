В Запорожье задержан диверсант, причастный к покушению на должностное лицо в Мелитополе
Власти Запорожья сообщили о задержании диверсанта, причастного к покушению в Мелитополе
Задержанный украинский диверсант Жук. Обложка © Telegram-канал / Владимир Рогов
Украинский диверсант, устроивший покушение на директора Департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, задержан в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Правоохранительные органы Запорожской области продолжают успешную работу по расследованию террористических преступлений режима Зеленского. В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук", — написал Рогов в телеграм-канале.
Рогов напомнил, что речь идёт о покушении на Елену Шапурову, которое было совершено 17 июня 2022 года.
Ранее Лайф писал, что глава посёлка в Харьковской области погиб при подрыве машины. Также в тот день было совершено покушение на главу Мелитопольского района: Андрея Сигуту хотели убить, обстреляв его дом или бросив гранату. Диверсант был ликвидирован. Идёт работа по розыску заказчиков преступления. Сам Сигута в безопасности. Позже в Херсоне удалось предотвратить покушение на жизнь главы региона Владимира Сальдо благодаря внимательности местных жителей.