В Запорожье задержан диверсант, причастный к покушению на должностное лицо в Мелитополе

Украинский диверсант, устроивший покушение на директора Департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, задержан в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

"Правоохранительные органы Запорожской области продолжают успешную работу по расследованию террористических преступлений режима Зеленского. В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук", — написал Рогов в телеграм-канале.