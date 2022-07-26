"У волонтёрства есть пределы": Французы стали отказываться принимать беженцев с Украины

Во Франции всё труднее становится найти семью, согласную на размещение беженцев с Украины. Об этом заявила президент ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера. Она уточнила, что причиной стали взлетевшие цены и отсутствие государственной поддержки деньгами.

"Найти принимающую семью очень и очень сложно. У волонтёрства есть свои пределы. Когда вы размещаете людей у себя дома либо в небольшой квартире по соседству, вы хотите, чтобы это было на месяц, два, три, но не видите выхода, так как думаете, что не сможете оплатить все расходы", — сказала Шарьера в эфире радиостанции France Info.

Государство, по словам главы ассоциации, обещало за приём беженцев финансовую помощь: в начале июля власти объявили о выплатах по 150–200 евро. Но, как рассказала Шарьера, денег пока никто не получал.

"Мы все с нетерпением ждём этой помощи в преддверии зимы и из-за арендных цен, которые окажутся существенными для семей-волонтёров", — резюмировала глава ассоциации по помощи беженцам.