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26 июля, 19:45

"У волонтёрства есть пределы": Французы стали отказываться принимать беженцев с Украины

Accueil Familles du Monde: Французы не хотят размещать у себя беженцев с Украины

Во Франции всё труднее становится найти семью, согласную на размещение беженцев с Украины. Об этом заявила президент ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера. Она уточнила, что причиной стали взлетевшие цены и отсутствие государственной поддержки деньгами.

"Найти принимающую семью очень и очень сложно. У волонтёрства есть свои пределы. Когда вы размещаете людей у себя дома либо в небольшой квартире по соседству, вы хотите, чтобы это было на месяц, два, три, но не видите выхода, так как думаете, что не сможете оплатить все расходы", сказала Шарьера в эфире радиостанции France Info.

Государство, по словам главы ассоциации, обещало за приём беженцев финансовую помощь: в начале июля власти объявили о выплатах по 150–200 евро. Но, как рассказала Шарьера, денег пока никто не получал.

"Мы все с нетерпением ждём этой помощи в преддверии зимы и из-за арендных цен, которые окажутся существенными для семей-волонтёров", резюмировала глава ассоциации по помощи беженцам.

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Bert Seghers

Арина Родионова

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