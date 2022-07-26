В США выразили сожаление по поводу решения России уйти с МКС
Представитель Госдепа Прайс назвал "достойными сожаления" планы России уйти с МКС
В Госдепартаменте США назвали "достойным сожаления развитием событий" планы России выйти из программы Международной космической станции после 2024 года. Такой комментарий дал журналистам на брифинге глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
"Мы видели заявление России о планах выйти [из программы] Международной космической станции после 2024 года. Это достойное сожаления развитие событий, учитывая жизненно важную научную работу на станции", — сказал Прайс.
Он добавил, что, "как понимает", это публичное заявление стало для властей США неожиданностью. Прайс признался, что не в курсе каких-либо переговоров между Россией и Штатами по этому вопросу.
Ранее Лайф писал, что 26 июля руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил Владимиру Путину о выходе РФ из МКС после 2024 года и о формировании отечественной орбитальной станции. Он отметил, что, безусловно, все обязательства перед партнёрами России будут выполнены. В NASA не поступало от России официального сообщения о планах выйти из проекта Международной космической станции, сообщил глава программы МКС космического агентства Робин Гейтенс.
"Роскосмос"