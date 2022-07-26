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26 июля, 18:17

Илон Маск пожелал России "счастливого пути" из-за решения выйти из проекта МКС

Пожеланием счастливого пути отреагировал американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск на решение России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) в 2024 году.

"Bon voyage", — написал Маск в своём твиттер-аккаунте по-французски в ответ на статью профильного издания Space.com.

NASA не планирует прекращать сотрудничество с Россией после её выхода из проекта МКС

NASA не планирует прекращать сотрудничество с Россией после её выхода из проекта МКС

Ранее Лайф писал, что 26 июля руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о выходе РФ из МКС после 2024 года и о формировании отечественной орбитальной станции. Он отметил, что, безусловно, все обязательства перед партнёрами России будут выполнены. Также сообщалось, что строительство российской станции начнётся не раньше 2028 года.

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ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire

Арина Родионова

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