Илон Маск пожелал России "счастливого пути" из-за решения выйти из проекта МКС
Пожеланием счастливого пути отреагировал американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск на решение России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) в 2024 году.
"Bon voyage", — написал Маск в своём твиттер-аккаунте по-французски в ответ на статью профильного издания Space.com.
Ранее Лайф писал, что 26 июля руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о выходе РФ из МКС после 2024 года и о формировании отечественной орбитальной станции. Он отметил, что, безусловно, все обязательства перед партнёрами России будут выполнены. Также сообщалось, что строительство российской станции начнётся не раньше 2028 года.
ТАСС / SOPA Images via ZUMA Wire