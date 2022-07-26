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26 июля, 17:38

В Калининград транзитом через Литву прибыл первый поезд с цементом

В Калининград прибыл первый российский поезд с подсанкционными товарами, транзит которых ранее запрещала Литва. Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков сообщил, что это 60 вагонов с цементом.

"60 вагонов прибыли в Калининград, первый поезд с цементом", — приводит РИА "Новости" его слова.

Он также добавил, что до конца августа "Евроцемент" намерен отправить в Калининградскую область ещё как минимум тысячу вагонов, или 70 тысяч тонн цемента. Поезд встречал глава региона Антон Алиханов. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что российская сторона будет добиваться, чтобы теперь и другие подсанкционные грузы беспрепятственно могли следовать транзитом через Литву.

Алиханов заявил о снятии более 80% ограничений по транзиту в Калининград

Алиханов заявил о снятии более 80% ограничений по транзиту в Калининград

22 июля стало известно, что "Литовские железные дороги" возобновляют транзит в Калининградскую область грузов, которые ранее были включены в санкционный список Евросоюза. В компании также отметили, что транзит подсанкционных товаров будет разрешён лишь в том случае, если они необходимы, не считаются необычным потоком или схемой торговли и не обходят ограничения.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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