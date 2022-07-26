В Калининград транзитом через Литву прибыл первый поезд с цементом

В Калининград прибыл первый российский поезд с подсанкционными товарами, транзит которых ранее запрещала Литва. Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков сообщил, что это 60 вагонов с цементом.

"60 вагонов прибыли в Калининград, первый поезд с цементом", — приводит РИА "Новости" его слова.

Он также добавил, что до конца августа "Евроцемент" намерен отправить в Калининградскую область ещё как минимум тысячу вагонов, или 70 тысяч тонн цемента. Поезд встречал глава региона Антон Алиханов. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что российская сторона будет добиваться, чтобы теперь и другие подсанкционные грузы беспрепятственно могли следовать транзитом через Литву.