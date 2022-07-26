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26 июля, 19:18
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Едва коснулись темы России: Ведущая дебатов Трасс и Сунака упала в обморок в прямом эфире

В Британии ведущая теледебатов Трасс и Сунака упала в обморок в прямом эфире

Теледебаты кандидатов на пост премьера Британии вдруг резко прервались, как только тема коснулась России. Прения министра иностранных дел Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака шли в прямом эфире. Инцидент произошёл, когда глава МИД произнесла первую фразу, выражающую её позицию по России.

Реакция Лиз Трасс на падение ведущей дебатов в обморок. Видео © эфир Talk TV

"Если он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) добьётся успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии", — сказала Трасс во время прений, которые транслировались в эфире канала TalkTV.

Фразу министра внезапно прервал грохот, словно что-то упало или обрушилось. Трасс только и успела произнести: "О боже мой", как эфир прервался. Трансляцию дебатов в кадре сменила заставка, где организаторы сообщили о неких технических сложностях. Только через 15 минут ведущий шоу, выйдя в эфир, объяснил произошедшее. Он сказал, что причиной стал якобы "медицинский вопрос". Он также заверил, что оба кандидата "продолжают отвечать на вопросы людей". Однако те в эфире более не появлялись.

Причину инцидента в студии TalkTV более подробно раскрыла корпорация Би-би-си. Там сообщили, что во время эфира ведущая передачи Кейт Маккэн потеряла сознание и упала. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, но эфир решили сегодня не продолжать.

Джонсон надеется снова занять пост премьера Британии

Джонсон надеется снова занять пост премьера Британии

Как писал ранее Лайф, газета The Sunday Telegraph заявила, что Трасс решила активнее использовать тему РФ в борьбе за пост премьера Британии. Такую тактику министр выбрала для атак на своего оппонента, экс-министра финансов Риши Сунака, сообщает таблоид.

Напомним, имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября. Согласно последним результатам голосования, в борьбе за пост премьера Британии осталось два кандидата. Так, по итогам пятого раунда внутрипартийного голосования меньше всего поддержки со стороны коллег получила замминистра торговли Пенни Мордонт.

Обложка ©

YouTube / The Sun

Арина Родионова

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