Едва коснулись темы России: Ведущая дебатов Трасс и Сунака упала в обморок в прямом эфире

Теледебаты кандидатов на пост премьера Британии вдруг резко прервались, как только тема коснулась России. Прения министра иностранных дел Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака шли в прямом эфире. Инцидент произошёл, когда глава МИД произнесла первую фразу, выражающую её позицию по России.

Реакция Лиз Трасс на падение ведущей дебатов в обморок. Видео © эфир Talk TV

"Если он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) добьётся успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии", — сказала Трасс во время прений, которые транслировались в эфире канала TalkTV.

Фразу министра внезапно прервал грохот, словно что-то упало или обрушилось. Трасс только и успела произнести: "О боже мой", как эфир прервался. Трансляцию дебатов в кадре сменила заставка, где организаторы сообщили о неких технических сложностях. Только через 15 минут ведущий шоу, выйдя в эфир, объяснил произошедшее. Он сказал, что причиной стал якобы "медицинский вопрос". Он также заверил, что оба кандидата "продолжают отвечать на вопросы людей". Однако те в эфире более не появлялись.

Причину инцидента в студии TalkTV более подробно раскрыла корпорация Би-би-си. Там сообщили, что во время эфира ведущая передачи Кейт Маккэн потеряла сознание и упала. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, но эфир решили сегодня не продолжать.

Как писал ранее Лайф, газета The Sunday Telegraph заявила, что Трасс решила активнее использовать тему РФ в борьбе за пост премьера Британии. Такую тактику министр выбрала для атак на своего оппонента, экс-министра финансов Риши Сунака, сообщает таблоид.