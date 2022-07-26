В США рассказали, как Путин в топливной войне обвёл Байдена вокруг пальца
American Thinker рассказала, как Путин в вопросе энергетики обвёл Байдена вокруг пальца
Россия выигрывает от санкций, введённых администрацией президента США Джо Байдена. Об этом говорится в материале обозревателя American Thinker Томаса Лифсона.
"Россия выигрывает, уклоняясь от санкций и в целом получая гораздо более высокие цены на свою экспортную нефть (и газ), чем до введения санкций. <...> Санкции на самом деле контрпродуктивны и идиотичны — как и многие внешнеполитические инициативы администрации Байдена", — сказано в материале.
По мнению журналиста, в выигрышном положении находится и Саудовская Аравия, так как она покупает нефть у России, а собственные энергоресурсы экспортирует в западные страны по завышенной стоимости. Автор подчёркивает, что США проиграли топливную войну, так как Америке приходится ввозить дорогое чёрное золото, предоставляемое Эр-Риядом.
Ранее Лайф писал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Штаты нуждаются в поставках российской нефти на мировые рынки. По её словам, в противном случае цена на чёрное золото вновь начнёт расти.
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