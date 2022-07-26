В США рассказали, как Путин в топливной войне обвёл Байдена вокруг пальца

Россия выигрывает от санкций, введённых администрацией президента США Джо Байдена. Об этом говорится в материале обозревателя American Thinker Томаса Лифсона.

"Россия выигрывает, уклоняясь от санкций и в целом получая гораздо более высокие цены на свою экспортную нефть (и газ), чем до введения санкций. <...> Санкции на самом деле контрпродуктивны и идиотичны — как и многие внешнеполитические инициативы администрации Байдена", — сказано в материале.

По мнению журналиста, в выигрышном положении находится и Саудовская Аравия, так как она покупает нефть у России, а собственные энергоресурсы экспортирует в западные страны по завышенной стоимости. Автор подчёркивает, что США проиграли топливную войну, так как Америке приходится ввозить дорогое чёрное золото, предоставляемое Эр-Риядом.