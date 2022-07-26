Эрдоган рассказал о желании Путина сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о желании сотрудничать с компанией Baykar — производителем боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
"Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar", — приводит его слова CNN Turk, которые глава республики произнёс в ходе заседания Центрального исполнительного комитета правящей партии Турции.
Эрдоган добавил, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) хотят построить предприятие по производству турецких беспилотников на территории собственной страны.
Ранее Лайф писал, что производитель Bayraktar не собирается поставлять беспилотники России. Гендиректор фирмы Халук Байрактар также отметил, что между Анкарой и Киевом отношения стратегического уровня, в особенности это проявляется в аэрокосмической и оборонной отрасли.
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