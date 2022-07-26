Эрдоган рассказал о желании Путина сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о желании сотрудничать с компанией Baykar — производителем боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

"Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar", — приводит его слова CNN Turk, которые глава республики произнёс в ходе заседания Центрального исполнительного комитета правящей партии Турции.

Эрдоган добавил, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) хотят построить предприятие по производству турецких беспилотников на территории собственной страны.