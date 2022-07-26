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26 июля, 18:26

Эрдоган рассказал о желании Путина сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о желании сотрудничать с компанией Baykar — производителем боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

"Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar", — приводит его слова CNN Turk, которые глава республики произнёс в ходе заседания Центрального исполнительного комитета правящей партии Турции.

Эрдоган добавил, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) хотят построить предприятие по производству турецких беспилотников на территории собственной страны.

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Ранее Лайф писал, что производитель Bayraktar не собирается поставлять беспилотники России. Гендиректор фирмы Халук Байрактар также отметил, что между Анкарой и Киевом отношения стратегического уровня, в особенности это проявляется в аэрокосмической и оборонной отрасли.

Обложка ©

Getty Images / BAYKAR / Handout / Anadolu Agency

Никита Осипов

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