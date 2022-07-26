Умерла бывшая солистка оперной труппы Большого театра Людмила Герих

Певица Людмила Герих (Козырева) умерла на 82-м году жизни. Артистка с 1976 по 1990 год была солисткой оперной труппы Большого театра.

"Руководство и коллектив театра с глубоким прискорбием сообщают, что на 82-м году жизни умерла Людмила Александровна Герих (23.03.1941 – 26.07.2022), солистка оперной труппы Большого театра в 1976–1990 гг.", — говорится на сайте театра, в котором артистка служила.

Большой театр сообщает, что о дате и времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно. При этом причины смерти артистки там предпочли не раскрывать.

После обучения вокальному мастерству Людмила Герих в 1969 году поступила в оперную труппу Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Там в её репертуар вошли заглавная партия в опере "Тоска" Дж. Пуччини, "Пиковая дама" П. Чайковского, "Так поступают все женщины" В.А. Моцарта. В 1976 году, став лауреатом Международного конкурса вокалистов им. Беньямино Джильи (Мачерата, Италия), певица перешла в оперную труппу Большого театра, где исполнила около двадцати партий.

"Обладательница красивого, глубокого сопрано. Получала множество приглашений из различных концертных организаций... Выступала в городах СССР и за рубежом: в Болгарии, Польше, Чехословакии, ГДР и других странах", — вспоминают коллеги.