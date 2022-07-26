Как угасали звёзды сериала "Воронины"

Валентина Петровна Воронина — Римма Маркова

Народной артистке России Римме Марковой в "Ворониных" досталась эпизодическая роль. В 2011-м актриса сыграла Валентину Петровну Воронину, старшую сестру Николая Петровича. На экране Римма Васильевна появилась в 181-й серии. После Маркова не снималась в сериалах: годы брали своё. В 2014 году артистка попала в реанимацию Боткинской больницы, а позднее была переведена в хирургическое отделение. 2 января 2015 года 89-летней Римме Васильевне стало плохо, она вновь была экстренно доставлена в больницу. Маркова умерла 15 января от остановки сердца. Как вспоминал покойный ныне Борис Грачевский, актриса никогда не принимала никаких лекарств, считала, что со всеми болезнями организм способен справиться сам. Похоронили Маркову на столичном Николо-Архангельском кладбище в присутствии самых близких без речей и журналистов.

Дмитрий Александрович — Михаил Кокшенов

Народный артист России Михаил Кокшенов в "Ворониных" сыграл Дмитрия Александровича, приятеля Николая Петровича Воронина. Кокшенов появился в трёх сериях ситкома, а после нигде особо и не снимался, не писал сценарии, не продюсировал фильмы. Осенью 2017 года у актёра случился инсульт, из больницы его выписали только в январе 2018-го, после чего Михаил Михайлович перестал появляться на публике. Кокшенов умер в июне 2020-го на 84-м году жизни в реанимационном отделении частной клиники в Подмосковье. Тело артиста кремировали, а прах захоронили в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище. На похоронах не обошлось без скандала, его учинил актёр Алексей Панин, после чего был выставлен из ритуального зала.

Карен Арменович — Артур Диланян

Российский актёр театра и кино Артур Диланян поклонникам "Ворониных" известен как Карен Арменович — отец Карины и старый армейский друг Николая Петровича. После появления в сериале карьера Диланяна внезапно пошла в гору, он играл в проектах "Кухня", "Детективы", "Рая знает всё!". Диланян скоропостижно скончался в возрасте 59 лет, не дожив десять дней до юбилея. Прощались с актёром дважды — в Москве и в Ереване, похоронен он в Армении.

Николай Петрович Воронин — Борис Клюев

Уход из жизни Бориса Клюева, сыгравшего в "Ворониных" одного из главных героев, пенсионера Николая Петровича, стал причиной закрытия сериала. На экраны вышло 24 сезона, создатели планировали выпустить ещё два, однако всё решила смерть Клюева 1 сентября 2020 года, причиной которой стал рак лёгких. Зрителям народный артист РФ запомнился ролями более чем в сотне различных фильмов и телесериалов, среди которых (помимо "Ворониных") "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и "Д'Артаньян и три мушкетёра".

Сосед Ворониных по даче Виктор Степанович — Борис Невзоров

Герой Бориса Невзорова Виктор Степанович был соседом Ворониных по даче, его можно увидеть в 381-й серии. Невзорова не стало 18 февраля 2022 года, ему было 72. У артиста помимо взрослых детей осталась годовалая дочь Настя от бухгалтера Елены Хрипуновой. Причиной смерти Бориса Георгиевича называли коронавирус.