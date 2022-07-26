Челюсти уже не те: Как теперь живут победившие в схватках с акулами

Эти купальщики были на волосок от смерти, но выжили при нападении акул и нашли в себе силы не возненавидеть дикую природу. И вот как им это удалось.

Девочка, которая полюбила акул

Мэгги Крум было девять лет, когда её покусала акула. Мама девочки не знала, что на том пляже акулы часто "охотятся" за людьми. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / aimee.crum

Мэгги Крум было девять лет, когда её покусала акула. Сейчас девочке 12, и она утверждает, что по-прежнему любит океан.

Я всем говорю, что обожаю акул, хотя одна из них и напала на меня Мэгги Крум

По словам экспертов, в США, где и живут герои этого материала, шанс стать жертвой нападения акулы ничтожен (11,5 млн к одному). Но для Мэгги эти заявления не значат ровным счётом ничего, потому что в 2019 году во Флориде с ней случилось именно это. Школьница купалась в океане, когда хищная рыба подплыла и вцепилась в ногу.

Сначала я почувствовала, что меня кто-то схватил. А потом — как зубы вонзаются в кожу. После этого мне стало больно, и я поняла, что меня укусили Мэгги Крум

Мэгги мечтает, чтобы океан стал частью её жизни. Поэтому хочет выучиться на морского биолога, когда вырастет, чтобы изучать подводный мир и его обитателей.

Судьбоносный укус

Остин Рид выиграл в схватке с акулой, когда ему было 19 лет. С тех пор прошло три когда, парень успел получить степень бакалавра и устроиться на работу в ту самую больницу, куда его привезли после нападения рыбы. Скриншот видео © YouTube / Today

Сёрфер Остин Рид пострадал от нападения акулы, когда ему было 19 лет. Однако парень уверяет, что случившееся не отбило у него тягу к волнам.

Я продолжаю заниматься сёрфингом. Но я всегда говорил, что в воде лучше не находиться одному Остин Рид

Акула напала на Остина три года назад, вцепившись в правую ногу. К счастью, рядом находился друг, который успел вытащить Остина на берег. На пляже мать Рида перевязала его полотенцем, чтобы остановить кровотечение. Возможно, именно в тот момент молодой сёрфер решил стать врачом.

У меня всё хорошо. В мае я получил степень бакалавра в области биологии, и недавно меня наняли на работу в отделение неотложной помощи. В ту самую больницу, куда меня привезли после нападения акулы Остин Рид

Потеряла руку, но нашла себя

Тиффани Джонсон пять лет назад в схватке с акулой потеряла руку, но не любовь к жизни. В мае Тиффани впервые с момента нападения акулы занялась сноркелингом в открытой воде. Было страшно, но Джонсон гнала плохие мысли прочь. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / banovercomer

Тиффани Джонсон чудом осталась в живых после атаки акулы, но, в отличие от двух предыдущих героев, лишилась конечности.

Это произошло в 2017 году. Мать троих детей отдыхала с мужем на Багамах и решила поплавать с маской. Во время очередного погружения Тиффани вдруг почувствовала, что в её правую руку что-то ткнулось. А уже в следующее мгновение на неё смотрела пара акульих глаз.

Моя рука целиком оказалась у неё в пасти. Я помню, как подумала, что не собираюсь тут умирать, и дёрнула конечность изо всех сил. А потом увидела, как рука уплывает от меня в противоположном направлении Тиффани Джонсон

Случившееся оказало сильное влияние на Джонсон. Она решила помогать людям с ампутированными конечностями, основав благотворительную организацию. Теперь женщина проводит различные мероприятия для инвалидов, а также ищет партнёров среди поставщиков медицинских услуг.

А ещё Тиффани снова плавает с маской. Она решилась на это лишь спустя пять лет после трагедии. На этот раз они с мужем поехали отдыхать в Мексику, в Канкун, уточняет Today.

Я сомневалась до последнего. Да и море было неспокойным. Но, как только я опустила лицо в воду, почувствовала умиротворение. В конце концов, мне даже понравилось! Тиффани Джонсон