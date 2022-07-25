6 лайфхаков, которые помогут поймать человека на лжи

Каким бы искусным ни был лжец, он всё равно знает, что осознанно идёт на обман. А это значит, что его тело невольно, но реагирует на ложь, выдавая. Как можно вычислить обманщика? Внимательно следить за словами и действиями. Парадокс в том, что, если собеседник постарается контролировать тело, это обязательно скажется на качестве его речи: она замедлится, появятся паузы, ошибки и оговорки.

Учёные, исследовавшие феномен лжи и обмана, обнаружили, что враньё повышает температуру тела. Потому что в мозге активизируется островок Рейля, участвующий в контроле температуры. Назвали этот феномен "эффектом Пиноккио". То есть тело физиологически реагирует на ложь и специфическое поведение "хозяина". Если простыми словами, "эффект Пиноккио" — это поведение, указывающее на психологический дискомфорт, беспокойство и стресс. А врать окружающим всегда волнительно. Так как же распознать лжеца и на какие его особые поведенческие повадки и речевые обороты обращать пристальное внимание? Рассказываем.

Собеседник уклоняется от ответа

Первый признак, что перед вами лжец, — уклонение собеседника от ответа на чётко заданный вопрос. Фото © Shutterstock

Начнём с самого банального и распространённого. Первый признак, что перед вами лжец, — уклонение человека от чётко заданного вопроса. Собеседник может перевести тему, ответить смазано или вовсе начать строить из себя невинного, оправдываясь. Тот, кому скрывать нечего, просто ответит и нервничать при этом не станет.

Человек слишком яро отстаивает позицию

Согласитесь, человеку, кто говорит правду, нет смысла нервничать или пытаться убедить в правдивости его слов. Фото © Shutterstock

Как быстро понять, что человек нервничает и, скорее всего, обманывает? Задайте ему вопрос по теме (или наводящий) и посмотрите на реакцию. Тот, кто врёт, воспримет всё в штыки и начнёт рьяно отстаивать свою позицию или даже оправдываться. Согласитесь, человеку, который говорит правду, нет смысла нервничать или пытаться убедить в правдивости его слов.

Собеседник поджимает губы, трогает шею и кончик носа

Из явных физиологических проявлений обмана послужат ещё и следующие признаки: человек в паузах или во время разговора будут поджимать губы и тереть шею, касаться носа. Фото © Shutterstock

Из явных физиологических проявлений обмана послужат ещё и следующие признаки: человек в паузах или во время разговора поджимает губы и трёт шею, касается носа. В первом случае собеседник испытывает сильные негативные эмоции. А во втором — страх быть раскрытым. Мужчины особенно часто прибегают к такому неосознанному жесту.

Учимся смотреть на общую картину

Оценивайте в целом состояние человека перед вами: позу, интонации, движения, взгляды. Фото © Shutterstock

Самое главное, на что стоит обращать внимание, если хотите выявить лжеца, — концентрируйтесь не только на каких-то конкретных движениях и жестах, но ещё и слушайте, что в этот момент говорит человек. Потому что, когда врун будет усердно контролировать тело, из него посыпятся речевые ошибки. А если начнёт упорно следить за речью — обязательно подведёт тело. Так что стоит в целом оценивать состояние человека перед вами: позу, интонации, движения, взгляды.

"Эффект зайца"

Никогда не замечали, что кролики и зайцы замирают, когда подозревают опасность? Они прислушиваются и готовятся бежать, если понадобится. Так будет вести себя и лжец, который не хочет быть раскрытым: затаится или же замрёт на месте. Ему покажется, что таким образом он сливается с окружением, но на самом деле себя выдаст. Присмотритесь как-нибудь к поведению детей, когда они обманывают родителей. Виновные в чём-то всегда замирают, в отличие от тех, кто знает, что ничего плохого не совершал.

Попробуйте прервать "подозреваемого"

Попробуйте перебить человека или задать внезапный вопрос, тогда нести ложь по заранее заготовленному шаблону уже не получится. Фото © Shutterstock

Смысл в том, что, когда человек говорит что-то слишком долго, так ему легче скрыть обман. Но стоит только сбиться — начнёт нервничать. Потому что ложь обычно произносится по заранее заготовленному шаблону. Прервёшься — и убедительно "вешать лапшу на уши" уже не получается.