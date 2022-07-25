6 рабочих советов, где познакомиться с мужчиной мечты

Вы никогда не задумывались, где, кроме популярных социальных сетей или сайтов знакомств, можно пересечься с перспективным и богатым мужчиной? Почему те из знакомых, у кого получилось найти кавалера мечты, упорно молчат — на всякий случай, чтобы не наживать конкурентов? Места эти настолько очевидны, что большинству не приходит в голову искать будущего мужа там. Расскажем, где есть шанс найти принца с собственным королевством и богатым приданым.

Рестораны в центре города или у офисных зданий

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Это очевидно: состоятельный мужчина вряд ли станет перекусывать в офисе из принесённого с собой контейнера с едой. Скорее всего, раз у человека водятся деньги, с коллегами он пойдёт на обед в ближайший к офису ресторан. Важно только понимать, что это явно будет не заведение с фастфудом. А место, где клерки могут вырваться из рабочей рутины. Отличный вариант — пойти в такое заведение в одно время с общим потоком. Если будете выглядеть красиво и презентабельно, точно сможете привлечь к себе внимание и завести интересное и перспективное знакомство.

Выставки и аукционы

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Ещё один отличный вариант — попасть на выставку антиквариата или закрытый аукцион. Постарайтесь не выделяться из толпы, вы должны соответствовать собравшимся как внешностью и нарядом, так и манерами. Не стоит заискивающе глядеть на мужчин вокруг, сделайте лучше вид, будто ваш главный интерес — само мероприятие. Правда, чтобы хорошо вжиться в роль, части комьюнити придётся предварительно ознакомиться с представленными предметами искусства, дабы не опозориться незнанием. Если вы, конечно, и сами по себе не увлекаетесь подобными торгами/выставками.

VIP-ложа театра

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Для этого способа найти в мужья человека состоятельного придётся потратиться на билет, но оно того стоит. Мужчины из высшего общества, успешные бизнесмены и миллионеры любят посещать театры. Они сидят исключительно в VIP-ложах, наслаждаясь театральным представлением, балетом или оперой с супругами. Но часто приглашают разделить досуг и холостых друзей или партнёров по бизнесу. Отличный шанс познакомиться с мужчиной мечты! Ну а в случае неудачи насладитесь представлением.

На отдыхе и в лобби пятизвёздочных отелей

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Отправляясь в долгожданный отпуск, заранее посмотрите, а где недалеко от вашего есть отель с пятью звёздочками (или даже больше). Необязательно заселяться прямо в него, можно часто посещать лобби или кафе. Однако это не единственный шанс найти мужчину мечты в путешествии. В последнее время популярными стали бизнес-встречи в местах активного отдыха. А там и играть кого-то другого не придётся — интерес к отдыху и естественность помогут найти общий язык с кавалером.

Фитнес-клуб премиум-класса

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В этом месте окажутся мужчины на любой вкус и размер. Причём выбирать стоит именно фитнес-клуб класса премиум, а не ближайший к дому. Даже не самые спортивные бизнесмены заглянут туда, например, поплавать в бассейне, а про спортивных и говорить нечего: ищите их в секции с "железом". На первое время, чтобы разведать обстановку, можно купить абонемент на месяц. Заприметив интересного мужчину, можно ненавязчиво поинтересоваться у него, а насколько хорош этот фитнес-клуб. Как завяжется разговор, уже станет понятно, сможет ли беседа перерасти в нечто большее.

Бизнес-тренинги

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