5 удивительных фактов о мозге, которые заставят вас его включить
Исследовать этот орган начали ещё в Древнем Египте, но большинство людей даже не догадываются, что у них в голове. А там происходит много чего интересного.
Список удивительных фактов о человеческом мозге мог бы состоять и из ста пунктов. Но здесь их всего пять, потому что сразу сто он вряд ли запомнит.
1. Информация в мозге передаётся со скоростью 432 километра в час
Нервный импульс. Изображение © Wikimedia Commons / Laurentaylorj
Или 120 метров в секунду. Этот показатель называется скоростью нервной проводимости — то есть движения нервного импульса из "источника" к "цели". Учёные выяснили, что максимальных значений она достигает в нервной ткани, которая передаёт информацию о положении тела в пространстве.
2. Мозг создаёт новые нейронные связи на протяжении всей жизни
Нервная сеть. Изображение © Wikimedia Commons / Santiago Ramón y Cajal
До определённого времени считалось, что все необходимые нейронные связи формируются ещё в детстве, а у взрослых людей этот процесс прекращается. Но исследования последних лет показывают, что мозг нейропластичен на протяжении всей жизни.
В практическом смысле это означает, что любой человек может сохранить и даже улучшить свои когнитивные способности, в первую очередь постоянно обучаясь чему-то новому.
3. Большую часть информации мозг обрабатывает в фоновом режиме
Дефолт-система мозга. Изображение © Wikimedia Commons / Andreashorn
Вернее, без участия нашего сознания. Всё, что мы видим, слышим, ощущаем, едим, читаем или делаем руками, находит своё место в его "закромах". Там информация обрабатывается и систематизируется, по сути, без нашего участия — с помощью так называемой дефолт-системы.
Большая часть этой работы происходит во сне, вот почему утро вечера мудренее. Если вам нужно решить какую-то проблему, но вы никак не можете справиться с ней, просто ложитесь спать. Наутро мозг сам подскажет вам, что делать.
4. Мозг может создавать ложные воспоминания
Гиппокамп (розового цвета) — одна из структур мозга, отвечающих за память. Изображение © Wikimedia Commons / OpenStax College
Мозг не всегда запоминает всё, что происходит вокруг, в точности до деталей. Таким образом он экономит место для более важной информации. А воспоминания часто реконструирует на основе обрывочных данных и даже просто представлений и ожиданий.
Например, если вы увидите фотографию события, в котором не принимали участия, спустя годы мозг может выдать вам его за вполне реальное. Вот почему с событиями прошлого нужно быть осторожными: лучше подтверждать их истинность с помощью альтернативных источников.
5. Мозг может восстанавливаться после травм
Пулевое ранение в голову. Изображение © Wikimedia Commons / Photographic Review of Medicine and Surgery
Мозг имеет удивительную способность к регенерации. Например, если вы получили травму головы, он создаст новые нейронные связи взамен "выпавших". А ещё он может "перекинуть" часть функций из повреждённых областей в нетронутые.
Конечно, реабилитация займёт какое-то время, но, если она организована правильно, возврат к нормальной жизни в большинстве случаев неизбежен.
Грусть убивает лёгкие, а стресс — сердце: Как психологические проблемы и негативные эмоции разрушают тело
Unsplash / David Matos