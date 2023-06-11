5 удивительных фактов о мозге, которые заставят вас его включить

Список удивительных фактов о человеческом мозге мог бы состоять и из ста пунктов. Но здесь их всего пять, потому что сразу сто он вряд ли запомнит.

1. Информация в мозге передаётся со скоростью 432 километра в час

Нервный импульс. Изображение © Wikimedia Commons / Laurentaylorj

Или 120 метров в секунду. Этот показатель называется скоростью нервной проводимости — то есть движения нервного импульса из "источника" к "цели". Учёные выяснили, что максимальных значений она достигает в нервной ткани, которая передаёт информацию о положении тела в пространстве.

2. Мозг создаёт новые нейронные связи на протяжении всей жизни

Нервная сеть. Изображение © Wikimedia Commons / Santiago Ramón y Cajal

До определённого времени считалось, что все необходимые нейронные связи формируются ещё в детстве, а у взрослых людей этот процесс прекращается. Но исследования последних лет показывают, что мозг нейропластичен на протяжении всей жизни.

В практическом смысле это означает, что любой человек может сохранить и даже улучшить свои когнитивные способности, в первую очередь постоянно обучаясь чему-то новому.

3. Большую часть информации мозг обрабатывает в фоновом режиме

Дефолт-система мозга. Изображение © Wikimedia Commons / Andreashorn

Вернее, без участия нашего сознания. Всё, что мы видим, слышим, ощущаем, едим, читаем или делаем руками, находит своё место в его "закромах". Там информация обрабатывается и систематизируется, по сути, без нашего участия — с помощью так называемой дефолт-системы.

Большая часть этой работы происходит во сне, вот почему утро вечера мудренее. Если вам нужно решить какую-то проблему, но вы никак не можете справиться с ней, просто ложитесь спать. Наутро мозг сам подскажет вам, что делать.

4. Мозг может создавать ложные воспоминания

Гиппокамп (розового цвета) — одна из структур мозга, отвечающих за память. Изображение © Wikimedia Commons / OpenStax College

Мозг не всегда запоминает всё, что происходит вокруг, в точности до деталей. Таким образом он экономит место для более важной информации. А воспоминания часто реконструирует на основе обрывочных данных и даже просто представлений и ожиданий.

Например, если вы увидите фотографию события, в котором не принимали участия, спустя годы мозг может выдать вам его за вполне реальное. Вот почему с событиями прошлого нужно быть осторожными: лучше подтверждать их истинность с помощью альтернативных источников.

5. Мозг может восстанавливаться после травм

Пулевое ранение в голову. Изображение © Wikimedia Commons / Photographic Review of Medicine and Surgery

Мозг имеет удивительную способность к регенерации. Например, если вы получили травму головы, он создаст новые нейронные связи взамен "выпавших". А ещё он может "перекинуть" часть функций из повреждённых областей в нетронутые.