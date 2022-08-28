На примере знаменитостей: 6 признаков старения, выдающих реальные цифры в паспорте

Вот перед вами прекрасная незнакомка: в красивой одежде, подчёркивающей все достоинства фигуры, с густыми и шелковистыми волосами, вкусно пахнущая дорогим парфюмом. И вы гадаете, сколько ей может быть лет — не больше тридцати, наверное? А что на самом деле выдаёт возраст женщины? Научитесь обращать внимание на следующие маленькие детали, предательски раскрывающие эту тайну. Рассказываем про признаки старения, которые не спрятать и не замаскировать.

Кожа рук

И хотя Ксения Собчак в прекрасной форме, присмотритесь к рукам — они выдают реальный возраст. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

На что стоит обращать внимание, чтобы разоблачить женщину и точно понять, что перед вами, к сожалению, уже не молодая девушка. Достаточно посмотреть на её руки. Морщинки, пигментные пятна, выступающие вены — это всё коварные признаки старения, которые обязательно раскроют секрет женщины и выдадут её возраст.

Носогубные складки

Носогубные складки с возрастом появляются у всех, Лолита не стала исключением. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Следующий по списку предательский признак старости — носогубные складки. Они появляются у всех, даже если женщина тратит баснословные деньги на косметические процедуры по омоложению и подтяжке лица, колет ботокс и занимается лицевой гимнастикой. Происходит это из-за потери кожей упругости, за которую отвечает коллаген. А с возрастом он вырабатывается всё реже и в меньших количествах.

Уже другая форма губ и их текстура

Кристина Орбакайте. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Знаете ли вы, что уши и нос растут всю жизнь, из-за чего к старости могут достигать достаточно крупных размеров. Но это не единственный признак старения, который предательски расскажет всем, что женщина уже немолода. На зрелый возраст также укажут и губы. Если в молодости они упругие, объёмные и увлажнённые, с годами теряют былую форму, меняясь не в лучшую сторону. Чем старше женщина, тем более сухими и тонкими будут у неё губы. И никакая помада не сможет скрыть этот признак старости.

Опущенные уголки глаз и губ

Продюсер Яна Рудковская. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Лицевые мышцы слабеют из-за активной мимики и перенапряжения, и уже после 40 лет уголки губ и глаз начинают стремительно "сползать" вниз. Особенно это заметно у строгих женщин, кто не так часто улыбается. Эти признаки старости выдадут любую, даже если стараться с помощью косметологии как-то уменьшать их видимость. В итоге лицо всё равно будет казаться усталым и слегка грустным.

Тёмные круги под глазами

Возрастные тёмные круги под глазами видны и у Аллы Пугачёвой. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Не только от усталости и недосыпа появляются тёмные круги под глазами, но ещё и от возраста. Уже после 30 лет кожа лица начинает истончаться, вырабатывая всё меньше коллагена. Это считается одним из самых ранних признаков старения. Кожа под глазами становится настолько тонкой, что уже не скроются кровеносные сосуды. Именно их видимость и создаёт эффект тёмных кругов у женщин в возрасте.

Дряблая и морщинистая кожа шеи

Несмотря на попытки Ларисы Долиной выглядеть моложе, возраст выдаёт шея, а ещё лоб. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко