Стас Пьеха раскрыл причину экстренной госпитализации и опубликовал фото из палаты
Стас Пьеха сообщил, что был госпитализирован с признаками инфаркта миокарда
Стас Пьеха в реанимации. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wolfieha
Российский певец и бывший участник проекта "Фабрика звёзд" Стас Пьеха попал в больницу с признаками инфаркта миокарда. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсетях.
По данным Mash, после госпитализации врачи настояли на переводе в реанимацию и провели экстренную коронароангиографию с чрескожным коронарным вмешательством, чтобы избежать открытых операций на сердце. К счастью, врачам удалось предотвратить инфаркт. В настоящее время состояние внука знаменитой певицы Эдиты Пьехи оценивается как стабильное, но он до сих пор находится в реанимации.
"Берегите сердце, спите, не перегружайтесь, слушайте свой организм, ведь он функция, а не инструмент! Он неотделим от сознания", — обратился музыкант к фанатам.
Напомним, о госпитализации знаменитого российского певца стало известно сегодня утром. Уточнялось, что артист пожаловался на плохое самочувствие ночью — признался, что его беспокоят боли в сердце. Было решено госпитализировать его в Боткинскую больницу.