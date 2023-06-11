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11 июня, 08:23

Стас Пьеха раскрыл причину экстренной госпитализации и опубликовал фото из палаты

Стас Пьеха сообщил, что был госпитализирован с признаками инфаркта миокарда

<p>Стас Пьеха в реанимации. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wolfieha</p>

Стас Пьеха в реанимации. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wolfieha

Российский певец и бывший участник проекта "Фабрика звёзд" Стас Пьеха попал в больницу с признаками инфаркта миокарда. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсетях.

По данным Mash, после госпитализации врачи настояли на переводе в реанимацию и провели экстренную коронароангиографию с чрескожным коронарным вмешательством, чтобы избежать открытых операций на сердце. К счастью, врачам удалось предотвратить инфаркт. В настоящее время состояние внука знаменитой певицы Эдиты Пьехи оценивается как стабильное, но он до сих пор находится в реанимации.

"Берегите сердце, спите, не перегружайтесь, слушайте свой организм, ведь он функция, а не инструмент! Он неотделим от сознания", — обратился музыкант к фанатам.

"Не мог в себя прийти": Пьеха рассказал, что чувствовал после "Фабрики звёзд"

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Напомним, о госпитализации знаменитого российского певца стало известно сегодня утром. Уточнялось, что артист пожаловался на плохое самочувствие ночью — признался, что его беспокоят боли в сердце. Было решено госпитализировать его в Боткинскую больницу.

Николь Вербер
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