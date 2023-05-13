Регион

Уведомления отключены

13 мая, 13:41

"Не мог в себя прийти": Пьеха рассказал, что чувствовал после "Фабрики звёзд"

Стас Пьеха сравнил проект "Фабрика звёзд" с социальным экспериментом

Российский телевизионный музыкальный проект "Фабрика звёзд" сравним с социальным экспериментом. Об этом заявил бывший участник шоу и певец Стас Пьеха.

Артист признался, что после участия в проекте для него было непривычно отсутствие камер дома и повышенное внимание со стороны окружающих в общественных местах. Первое время после завершения шоу он восстанавливался в деревне, рассказал певец.

"Я подумал, почему дома нет камер, что происходит? Потом я вышел на улицу, меня узнают, мне стало страшно. Я вернулся домой, надел капюшон, кепку, очки, вышел опять. Я не мог в себя прийти. Это прямо социальный эксперимент", — сказал Пьеха в беседе с "Пятым каналом".

Козловский покинул Россию и затаился за рубежом

Козловский покинул Россию и затаился за рубежом

Ранее Лайф рассказывал том, что участница телевизионного музыкального проекта "Голос" Мария Зайцева назвала свои любимые города.

Обложка ©

ТАСС / Метцель Михаил

Илья Суриков
  • Новости
  • стаспьеха
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров