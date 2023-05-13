"Не мог в себя прийти": Пьеха рассказал, что чувствовал после "Фабрики звёзд"

Российский телевизионный музыкальный проект "Фабрика звёзд" сравним с социальным экспериментом. Об этом заявил бывший участник шоу и певец Стас Пьеха.

Артист признался, что после участия в проекте для него было непривычно отсутствие камер дома и повышенное внимание со стороны окружающих в общественных местах. Первое время после завершения шоу он восстанавливался в деревне, рассказал певец.

"Я подумал, почему дома нет камер, что происходит? Потом я вышел на улицу, меня узнают, мне стало страшно. Я вернулся домой, надел капюшон, кепку, очки, вышел опять. Я не мог в себя прийти. Это прямо социальный эксперимент", — сказал Пьеха в беседе с "Пятым каналом".