Козловский покинул Россию и затаился за рубежом
SHOT: Козловский не вернулся в Россию после отъезда в Стамбул в начале мая
Актёр Данила Козловский, представитель которого опровергал информацию о его отъезде в Стамбул, так и не вернулся в Россию. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По его данным, хотя Козловский и пытался опровергнуть информацию, что Россию не покидал, подтверждения, например видео на фоне узнаваемых мест в нашей стране, он предоставить не смог. В соцсетях актёр ничего не публикует, держа своих подписчиков в неведении, где же он и что с ним сейчас на самом деле.
Ранее сообщалось, что актёр покинул РФ после отмены спектаклей с его участием и подачи иска к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Последний призывал проверить артиста по статье о дискредитации ВС РФ. Согласно информации журналистов, 2 мая Козловский улетел в Стамбул, но это якобы была не конечная точка его маршрута. Брат актёра опроверг эти сообщения.
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