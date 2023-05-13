Козловский покинул Россию и затаился за рубежом

Актёр Данила Козловский, представитель которого опровергал информацию о его отъезде в Стамбул, так и не вернулся в Россию. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT .

По его данным, хотя Козловский и пытался опровергнуть информацию, что Россию не покидал, подтверждения, например видео на фоне узнаваемых мест в нашей стране, он предоставить не смог. В соцсетях актёр ничего не публикует, держа своих подписчиков в неведении, где же он и что с ним сейчас на самом деле.