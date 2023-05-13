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13 мая, 07:02

Козловский покинул Россию и затаился за рубежом

SHOT: Козловский не вернулся в Россию после отъезда в Стамбул в начале мая

Актёр Данила Козловский, представитель которого опровергал информацию о его отъезде в Стамбул, так и не вернулся в Россию. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, хотя Козловский и пытался опровергнуть информацию, что Россию не покидал, подтверждения, например видео на фоне узнаваемых мест в нашей стране, он предоставить не смог. В соцсетях актёр ничего не публикует, держа своих подписчиков в неведении, где же он и что с ним сейчас на самом деле.

В Петербурге опечатали Театр Европы, где работает Данила Козловский

В Петербурге опечатали Театр Европы, где работает Данила Козловский

Ранее сообщалось, что актёр покинул РФ после отмены спектаклей с его участием и подачи иска к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Последний призывал проверить артиста по статье о дискредитации ВС РФ. Согласно информации журналистов, 2 мая Козловский улетел в Стамбул, но это якобы была не конечная точка его маршрута. Брат актёра опроверг эти сообщения.

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VK / Данила Козловский

Светлана Оперук
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