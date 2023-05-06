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6 мая, 08:25

В Петербурге опечатали Театр Европы, где работает Данила Козловский

В Петербурге Роспотребнадзор опечатал главный вход в Театр Европы

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор опечатал главный вход в Малый драматический театр Льва Додина — Театр Европы (МДТ) на улице Рубинштейна.

На наклейке ведомства указано, что это произошло вечером 5 мая. Сроки закрытия театра не уточняются. На сайте учреждения нет данных о переносе спектаклей и причинах случившегося. В труппе театра сейчас числятся такие артисты, как Данила Козловский, Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт и другие.

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Ранее Лайф писал, что Театр Европы в Санкт-Петербурге на месяц перенёс спектакли "Коварство и любовь" с Данилой Козловским.

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culture.ru

Илья Суриков
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