В Петербурге опечатали Театр Европы, где работает Данила Козловский

На наклейке ведомства указано, что это произошло вечером 5 мая. Сроки закрытия театра не уточняются. На сайте учреждения нет данных о переносе спектаклей и причинах случившегося. В труппе театра сейчас числятся такие артисты, как Данила Козловский, Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт и другие.