В Петербурге опечатали Театр Европы, где работает Данила Козловский
В Петербурге Роспотребнадзор опечатал главный вход в Театр Европы
В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор опечатал главный вход в Малый драматический театр Льва Додина — Театр Европы (МДТ) на улице Рубинштейна.
На наклейке ведомства указано, что это произошло вечером 5 мая. Сроки закрытия театра не уточняются. На сайте учреждения нет данных о переносе спектаклей и причинах случившегося. В труппе театра сейчас числятся такие артисты, как Данила Козловский, Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт и другие.
Ранее Лайф писал, что Театр Европы в Санкт-Петербурге на месяц перенёс спектакли "Коварство и любовь" с Данилой Козловским.